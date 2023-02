A proximidade da Microsoft à OpenAI fazia prever muitas novidades para os seus produtos. A promessa de melhorias era uma realidade e agora a gigante do software revelou tudo o que preparou. O Bing e o Edge vão ganhar uma integração única com a IA e assim dar ainda mais aos utilizadores.

Microsoft tem novidades de IA

Desde que o ChatGPT da OpenAI chegou à Internet que a Microsoft se mostra próxima deste conceito e do que pode oferecer. Reconheceu a importância desta novidade e depressa tratou de a integrar nos seus serviços. É mais do que o ChatGPT e traz uma revolução à pesquisa.

A apresentação destas novidades foca-se principalmente no Bing, o conhecido motor de pesquisa da Microsoft. Ao mesmo tempo, a integração com o Edge será natural e garantirá que muita inteligência seja transposta para este browser e para onde os utilizadores vão navegar.

Bing tem uma nova pesquisa

O novo Bing garante assim uma pesquisa melhorada para os utilizadores, com resultados mais relevantes. Ao mesmo tempo dá respostas completas, que vão ser obtidas de uma análise mais profunda da Internet, encontrando os resultados mais importantes para os utilizadores.

A somar a isto, e como algo que já conhecemos, teremos uma área de chat onde os utilizadores podem pesquisar de forma mais natural. O Bing permitirá uma conversa com os utilizadores, onde estes vão apresentar as suas dúvidas e as questões. Os resultados vão também ser mais naturais.

O Edge também recebe estas melhorias

Também o Edge recebe parte destas novidades, em especial no que toca à integração da IA com o browser. Este vai ser capaz de analisar um documento ou uma página e dar ao utilizadores resultados com base neste elemento, com a capacidade de interpretar a informação.

Depois de apresentar as novidades, num evento há poucas horas, a Microsoft prepara-se para abrir a mundo o novo Bing. Este está já acessível a um grupo restrito de utilizadores, esperando-se para breve o acesso pleno. Quem quiser pode inscrever-se para um acesso antecipado a esta pesquisa.