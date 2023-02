Apple mantém desenvolvimento do carregamento inverso no iPhone

Há algumas novidades que a Apple tem deixado no bolso. Uma dessas funcionalidades é o carregamento inverso ou bidirecional no iPhone. Pelo hardware já é possível, falta saber quando se torna uma opção para o utilizador. Dava jeito carregar os AirPods ou até o Apple Watch.

Sabemos que a Apple dá um passo de cada vez e sempre com muita cautela. Aliás, muitas vezes lança tecnologia que está mais do que madura no mercado. Pode não ser inovadora, mas que oferece melhor, isso não temos dúvidas. Um caso pragmático desta realidade é o carregamento inverso.

Existem no mercado vários dispositivos com esta opção, mas, na verdade, poucas pessoas usam, ou até nem saberão que o seu smartphone permite tal carregamento.

Carregamento inverso sem fios do iPhone

O carregamento inverso sem fios ou bidirecional sem fios é a tecnologia que permite a um dispositivo carregar outro dispositivo sem fios. Os iPhones têm o hardware necessário para esta funcionalidade desde o iPhone 12, como se vê nos ficheiros da FCC, mas mantém-se inativo.

O MagSafe Battery Pack, introduzido com o iPhone 12, demonstrou algum do trabalho da Apple no carregamento sem fios invertido, pois a energia podia ser transferida do iPhone para o pack de baterias através de um cabo de Lightning. No entanto, a Apple não se referiu oficialmente a ele como carga inversa sem fios.

Em janeiro, a Apple e o Wireless Power Consortium anunciaram uma colaboração numa nova norma de carregamento sem fios Qi baseada em MagSafe. Esta colaboração pode ajudar no desenvolvimento da tecnologia MagSafe e Qi da Apple, bem como das suas capacidades de carregamento sem fios invertido.

O suporte total de carregamento sem fios inverso permitirá ao iPhone carregar qualquer acessório que utilize a norma Qi, incluindo os AirPods. Isto significa que os utilizadores poderão recarregar os seus AirPods simplesmente colocando-os na parte de trás do seu iPhone.

Carregamento inverso não está posto de lado

A Apple tem outros planos para o carregamento inverso sem fios, segundo várias informações. Certos indícios poderão indicar que a empresa teria intenção de incluir este suporte no iPhone 14 Pro e Pro Max. Contudo, a tecnologia madura e com utilidade não ficou pronta a tempo do lançamento. No entanto, os engenheiros da Apple ainda trabalham na funcionalidade e esperam introduzi-la num futuro modelo de iPhone.

Internamente, a Apple estará a criar um firmware único chamado "wireless power out" para servir de base à funcionalidade de carregamento sem fios invertido. Este firmware é um aspeto crucial dos testes em curso e do desenvolvimento do hardware de carregamento inverso sem fios.

O desafio com o carregamento bidirecional reside em gerir a velocidade de carregamento e a dissipação de calor entre o iPhone e o outro dispositivo, assegurando ao mesmo tempo, a eficiência do carregamento.