Activision Blizzard vai ter que pagar 35 milhões de dólares por ameaças aos trabalhadores

Embora as notícias que envolvem a Activision Blizzard sejam maioriratiamente sobre a sua turbulenta aquisição pela gigante Microsoft, a criadora de jogos tem em mãos outros problemas também importantes para resolver.

Segundo as notícias recentes, a empresa terá que pagar a quantia de 35 milhões de dólares devido a ameaças feitas aos seus trabalhadores. As acusações já aconteceram anteriormente, havendo então agora mais desenvolvimentos sobre o caso.

Activision Blizzard: multa de 35 milhões de dólares por ameaçar trabalhadores

Se bem se lembram, em maio do ano passado, as autoridades dos EUA haviam acusado a Activision Blizzard de ameçar os seus funcionários, através de uma política de media social que entrava em conflito com os direitos dos trabalhadores. As alegações, negadas pela criadora de jogos, foram levantadas pelo sindicato Communications Workers of America e depois investigadas pelo National Labor Relations Board (NLRB).

Nessa altura, a Activision Blizzard pediu aos seus acionistas que votassem contra uma proposta que prevê a divulgação anual de relatórios sobre assédio na empresa, dizendo que não via a necessidade destes relatórios, preferindo assim "continuar a responder diretamente às preocupações dos funcionários". Também em setembro de 2021, a empresa foi processada uma vez que as suas trabalhadores mulheres teriam sido submetidas a comentários, insinuações e outras formas de assédio sexual e discriminação.

Vários meses depois, a situação recebeu algumas novidades, as quais indicam que a Securities and Exchange Commission (SEC) pediu que a Activision Blizzard pague um total de 35 milhões de dólares para resolver o processo relativo a estas acusações e a empresa de jogos concordou com esse mesmo pagamento.

Num comunicado revelado na sexta-feira (3), a entidade dos EUA disse que a Activision não dispõe de ferramentas e procedimentos necessários para recolher e analisar adequadamente as queixas dos funcionários sobre a má conduta no local de trabalho. Segundo um porta-voz da SEC, a entidade está "satisfeira por ter resolvido amigavelmente este assunto".

