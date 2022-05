Activision Blizzard terá ameaçado os funcionários, segundo autoridades dos EUA

Volta e meia surgem polémicas no mundo tecnológico, e hoje damos conta de mais um desses casos. Isto porque a criadora de jogos Activision Blizzard está agora a ser acusada de ameaçar ilegalmente os seus funcionários e quem o diz é uma agência do governo norte-americano.

A empresa, que agora pertence à Microsoft, já veio comentar o sucedido e afirma que as acusações são falsas.

Activision Blizzard envolta em polémica

Em meados de janeiro deste ano a notícia da compra da Activision Blizzard pelas mãos da Microsoft fez as manchetes de praticamente todos os canais de informação tecnológica. O negócio, que envolveu o pagamento de 60 mil milhões de dólares, causou algum burburinho na altura, uma vez que os jogadores e investidores da PlayStation da Sony ficaram preocupados com a possibilidade de perderem os jogos preferidos e mais populares da criadora, embora a mesma os tenha descansado e garantido que tal não iria acontecer.

Mas há agora uma nova polémica à volta da Activision Blizzard. De acordo com as informações agora reveladas, a criadora de jogos terá implementado uma política de media social que entrava em conflito com os direitos dos trabalhadores. Nesse sentido, a empresa é acusada de ter ameaçado ilegalmente os funcionários com a aplicação dessa mesma política. Estas informações foram avançadas nesta segunda-feira (23) por uma agência do governo dos Estados Unidos da América.

Segundo os detalhes, as alegações, levantadas pelo sindicato Communications Workers of America, estão a ser investigadas pelo National Labor Relations Board (NLRB), entidade sediada em Los Angeles, desde o mês de setembro do ano passado. Um porta-voz da NLRB disse em comunicado que se a Activision não resolver a situação, o diretor regional da entidade irá apresentar queixa.

Esta segunda-feira, a NLRB levou a cabo a contagem de votos de um pequeno grupo de trabalhadores acerca da garantia de qualidade da Activision Blizzard, os quais também querem ingressar no sindicato como forma de melhorar o ambiente de trabalho.

Criadora diz que as acusações são falsas

Por outro lado, a empresa de jogos eletrónicos, defendeu-se das acusações ao afirmar que as mesmas são falsas. Segundo um porta-voz da Activision:

Estas alegações são falsas. Os funcionários podem e falam livremente sobre essas questões no local de trabalho sem retaliação, e a nossa política de media social incorpora expressamente os direitos NLRA [National Labor Relations Act] dos funcionários. A nossa política de media social diz explicitamente que 'não restringe os funcionários de se envolverem na comunicação de informações protegidas por lei, incluindo, por exemplo, direitos dos funcionários nos Estados Unidos protegidos pela Lei Nacional de Relações Trabalhistas [NLRA].

Vamos estar atentos a novos desenvolvimentos sobre este assunto e informaremos caso surjam novidades sobre o mesmo.