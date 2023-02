Há mais de um ano que falamos da compra da Activision Blizzard pelas mãos da Microsoft... e nada ainda está fechado. São vários os contratempos que o negócio tem enfrentado e parece que cada vez está mais longe este assunto ter um fim.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se concorda ou não com a compra da criadora de jogos pela gigante de Redmond. Participe!

Concorda com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft?

De forma resumir este assunto, vamos recordar aqui algumas das situações mais importantes que marcam este negócio. Então, em janeiro de 2022, a Microsoft iniciou a compra da Activision Blizzard por 60 mil milhões de euros. E logo depois começaram os problemas... As ações da Sony caíram e a rival começou a revelar as suas preocupações sobre esta aquisição, especialmente com receio de que o jogo Call of Duty se tornasse num exclusivo da Xbox, deixando a PlayStation.

A Microsoft tentou descansar a Sony sobre esse assunto, reforçando por diversas vezes que CoD se iria manter disponível nas várias plataformas. Bem, pelo menos até aos próximos 10 anos a empresa garante que o jogo se vai manter na PlayStation e na Nintendo Switch.

Os problemas foram ainda mais além e os Estados Unidos iniciaram as suas investigações a esta compra. Seguiu-se também o Reino Unido, a FTC e as autoridades "antitrust" da União Europeia, para apurar se o negócio tem então as condições para avançar.

Por outro lado, a opinião das pessoas parece dar força à compra da Activision, sendo que 75% dos britânicos apoiam a mesma.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se concorda com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Concorda com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft? Sim. (68%)

Não. (32%) Total Votos: 591 Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com