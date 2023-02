Google está a testar rivais para o ChatGPT com a sua assinatura

A Google já admitiu que teme as potencialidades do ChatGPT. Nesse sentido e devido à possibilidade de perder terreno, alguns dos nossos leitores levantaram a questão: porque não utiliza a sua própria tecnologia para ripostar? Pois bem, parece que a gigante tecnológica já o está a fazer.

A Google está a testar potenciais rivais para responder à emergência do ChatGPT.

Conforme avançou a CNBC, os funcionários da Google têm vindo a testar potenciais concorrentes do ChatGPT. Afinal, a emergência do sistema de Inteligência Artificial (IA) está a pôr em causa o poderia da gigante tecnológica e a fazê-la mexer os cordelinhos.

O trabalho da Google está a ser feito no sentido de dar origem a um novo chatbot e de modo a pensar numa nova forma de integrar a pesquisa, a partir de um sistema de IA semelhante ao ChatGPT. Estes esforços surgem, na sequência do Code Red ativado pelo CEO da empresa, Sundar Pichai: conforme partilhou, a ideia passa por reestruturar alguns departamentos da Google com vista ao desenvolvimento e lançamento de novos protótipos de IA.

Segundo a CNBC, a Google está a testar um chatbot chamado "Apprentice Bard", baseado no modelo de linguagem criado por si, LaMDA. A partir dele, os funcionários podem perguntar e receber respostas de forma muito semelhante ao ChatGPT.

Como resultado do ChatGPT, a equipa dedicada à LaMDA foi chamada a trabalhar numa resposta ao ChatGPT, de forma prioritária.

Lê-se num e-mail a que a CNBC teve acesso. Além disso, refere que o projeto é uma prioridade.

