Portugal: Novo recorde de venda de carros elétricos

Não é novidade nenhuma que a tendência para aquisição de carros passa pela mobilidade elétrica. Os portugueses, atentos ao que se passa no mercado dos combustíveis fósseis, têm vindo a comprar carros híbridos e totalmente elétricos.

Recentemente em Portugal alcançou-se num novo recorde de venda de carros elétricos.

O ano de 2022 termina com um novo recorde de vendas mensal – em dezembro venderam-se 4.269 veículos elétricos novos – e também com um novo recorde anual com a venda de 36.258 veículos elétricos novos em Portugal, segundo revelou a UVE.

Outro ponto interessante é o facto de ser venderem mais Veículos 100% Elétricos (BEV – Battery Electric Vehicle) com 2.417 veículos vendidos, do que veículos híbridos plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle) que registaram 1.852 veículos vendidos.

Em dois anos, 2021 e 2022, o crescimento das vendas de Veículos 100% Elétricos foi de 149%, passando dos 8.137 BEV vendidos a 31 de dezembro de 2020 para os 20.230 BEV vendidos a 31 de dezembro de 2022.

Comparando as vendas de veículos a combustão e com motor elétrico, pelo gráfico seguinte percebe-se que os portugueses têm também apostado muito em veículos a gasolina. Os veículos BEV+PHEV representaram 26,91% das vendas em dezembro.

Quis os carros elétricos que mais se vendem em Portugal?

Nos Veículos 100% Elétricos (BEV), a Tesla com 421 veículos vendidos em dezembro voltou a ocupar o 1º lugar do pódio, à frente da Peugeot que ficou no 2º lugar, a uma distância significativa, com 225 viaturas vendidas e da BMW que ao vender 221 unidades alcançou o 3º lugar do pódio.

Nos híbridos plug-in (PHEV) o pódio foi distribuído pela BMW no 1º lugar, seguida da Mercedes-Benz em 2º lugar e da Volvo na 3ª posição. No conjunto das duas categorias, BEV e PHEV, os dois primeiros lugares mantiveram-se, o 1º para a BMW e o 2º para a Mercedes-Benz, mas o 3º lugar foi alcançado pela Tesla, marca que apenas vende Veículos 100% Elétricos.

Para 2023, segundo a UVE, é expectável um aumento significativo das vendas de veículos elétricos, com maior incidência nos Veículos 100% Elétricos impulsionados pela necessidade de mitigar os impactos negativos das alterações climáticas, pelo combate à poluição ambiental e à poluição sonora nas grandes áreas metropolitanas, pela continuidade dos incentivos à sua aquisição e dos benefícios fiscais, assim como pela discriminação positiva em portagens.