Venda de carros elétricos continua em alta! Conheça as marcas preferidas em Portugal

As vendas de carros elétricos continuam em alta em Portugal e o último trimestre voltou a mostrar isso mesmo. Nos primeiros 3 meses de 2024, foram vendidos 5038 veículos elétricos. Acrescentando os valores das vendas dos veículos da categoria plug-in, então o valor atingiu as 8161 unidades. Estes são valores elevados e com um crescimento grande.

Em março, registaram-se 4100 veículos 100% elétricos novos, importaram-se 938 e o total foi de 5038 veículos 100% elétricos novos e importados em Portugal. A única variação a diminuir é a quantidade de veículos 100% elétricos importados, que ficou ligeiramente abaixo da marca do mês anterior.

No primeiro trimestre, já foram vendidos, em 2024, mais veículos 100% elétricos em Portugal do que durante todo o ano de 2020: 10.558 veículos 100% elétricos. Aqui enquadram-se modelos de todas as categorias de ligeiros e pesados, motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. Adicionalmente, o primeiro trimestre de 2024, foi o melhor dos últimos 5 anos.

No domínio dos veículos ligeiros eletrificados, houve, de facto, uma diminuição da variação relativamente aos meses anteriores, com um aumento de apenas 10,06%. Ainda assim, as quotas mensais e anuais mantêm-se estáveis em torno do valor de 30%, representando um em três veículos vendidos eletrificado.

Em março de 2024, pelo quinto mês consecutivo, a Tesla é a marca mais vendida de veículos ligeiros de passageiros 100% elétricos e no total acumulado de 100% elétricos e híbridos plug-in. Esta marca tem uma margem considerável para o segundo lugar ocupado pela BMW, seguida da Mercedes-Benz, Citroën e Volvo.

Nas restantes categorias de veículos rodoviários, no acumulado de 2024, a Toyota mantém a liderança no mercado dos veículos ligeiros de mercadorias, seguida da Peugeot, Ford, Citroën, Maxus e Dacia. No segmento dos veículos de duas rodas – motociclos e ciclomotores –, a BMW recupera o primeiro lugar de vendas, seguida de perto pela Super Soco.

Estes números são claros e mostram que a aposta em Portugal continua a ser nos carros elétricos. Cada vez mais os consumidores olham para estas propostas como uma alternativa e as vendas representam isso mesmo. Espera-se que este cenário se mantenha e até cresça, fortalecendo este mercado.