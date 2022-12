75% dos britânicos apoiam a compra da Activision Blizzard pela Microsoft

O assunto da aquisição da criadora de jogos Activision Blizzard pela Microsoft tem sido um dos que mais tinta já fez correr nos últimos tempos. Este negócio tem gerado bastante polémica, especialmente porque há o receio de que a gigante de Redmond possa tornar alguns títulos como exclusivos apenas para a Xbox, retirando-os de outras plataformas de empresas rivais, como a Sony.

Esta compra tem sido investigada por várias entidades, entre elas as autoridades do Reino Unido. Mas de acordo com dados recentes, 75% dos britânicos apoiam a compra da Activision por parte da Microsoft.

Reino Unido: Maioria apoia a compra da Activision pela Microsoft

Em janeiro de 2022, a Microsoft anunciou a sua intenção de comprar a Activision Blizzard pelo valor de 60 mil milhões de euros. Mas, um ano depois, o negócio ainda não foi concretizado e tem dado azo a várias polémicas. O foco principal desta celeuma prende-se essencialmente com o receio de que grandes títulos da criadora, nomeadamente Call of Duty, deixam de estar presentes nas plataformas de terceiros, como a PlayStation da Sony, para passarem a estar presentes apenas na Xbox.

A compra espoletou já várias investigações legais, mais concretamente por parte dos Estados Unidos e Reino Unido. Mais recentemente, também a FTC (Federal Trade Comission abriu um processo contra este negócio.

Curiosamente, uma recente pesquisa mostra que a grande parte dos utilizadores britânicos são a favor da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Em concreto, os resultados revelaram que 75% da população do Reino Unido apoia esta compra, o que pode contribuir para uma tomada de decisão favorável. Esta pesquisa envolveu a recolha da opinião dos utilizadores num total de 2.100 e-mail aos entrevistados com respostas válidas.

Do lado da Microsoft, muitos são os esforços para sossegar a concorrência no sentido de assegurar que jogos como Call of Duty se vão manter noutras plataformas. Relembramos que a empresa assinou um contrato onde garante que o título vai permanecer na PlayStation e na Nintendo Switch por 10 anos.

Mas a Microsoft está otimista e prevê que o negócio seja fechado num prazo de até 6 meses. E pode ser que a opinião dos britâncos ajude a que esses planos se concretizem.