Como escolher o domínio perfeito para um grande negócio?

Empresa criada ou projeto na calha? E agora? Se acabou de criar a sua empresa, ou se está a ponderar criar, se tem um negócio, projeto ou ideia que pretende lançar no mundo online, este artigo é para si.

A sua presença começa com o registo de um domínio e se o seu negócio é “made in Portugal”, registar o seu negócio com a extensão do País – .PT – é imperativo por diversos motivos.

Grandes negócios começam com um domínio .PT e o .PT é o ccTLD (country code top-level domain) – líder europeu – que mais cresce.

Aquando da escolha do domínio perfeito para o seu negócio ou projeto online deverá ter em conta todos os pormenores e analisar e pesquisar cuidadosamente todos os nomes que surjam durante o processo de brainstorming, para tomar uma decisão ponderada e assertiva. Afinal de contas, o domínio é onde a sua presença online começa e representará a sua identidade online.

Um nome de domínio da internet é composto pelo nome do domínio e pela extensão/TLD (Top-Level Domain). Ao escolher o domínio para o seu projeto, site ou loja online, pode optar pelo nome da empresa ou do projeto que pretende lançar, ou, se assim entender, pode optar por um nome mais criativo.

5 dicas para escolher o domínio perfeito

Opte por um domínio curto e simples Deve ser de fácil compreensão e de fácil digitação Evite utilizar números ou hifens Deve estar relacionado com o tipo de negócio ou projeto Escolha a extensão indicada

Para a criação de um grande negócio.PT, encontrará no .PT e na PTISP as soluções adequadas para que o seu negócio singre no online. Para além do domínio .PT, a PTisp tem à disposição uma série de serviços complementares, nomeadamente: Alojamento Web, Servidores Cloud ,VPS e Dedicados, Email, Segurança, entre outros.

