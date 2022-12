Portagens vão subir 4,9% já a partir de 1 de janeiro de 2023

Se o custo de vida tem vindo a aumentar, em 2023 as notícias não são propriamente as melhores. Tal como revelamos, a Ascendi tinha proposto ao Governo um aumento de 10,44% das portagens em 2023 o que, conta feitas, significava um aumento até 2 euros por cada viagem.

No entanto, o Estado e concessionárias vão dividir a fatura e as portagens vão subir "apenas" 4,9% em 2023.

Portagens: governo vai gastar cerca de 140 milhões de euros

Depois da decisão em Conselho de Ministros, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que o Estado vai gastar cerca de 140 milhões de euros para limitar o aumento das portagens a para os utilizadores a 4,9% a partir de janeiro próximo.

Sem este modelo de compensação parcial, defendeu, as empresas teriam um “aumento inesperado de receitas” sem ligação à subida dos custos operacionais. “Contamos com a compreensão e colaboração de todas as concessionárias” para esta decisão, vincou o ministro, revela o Público.

De relembrar que as taxas de portagens terão um aumento de 4,9% a ser suportado pelos utilizadores, de 2,8% da responsabilidade do Estado, sendo o remanescente, até 9,5% ou 10,5%, a cargo das concessionárias.

A 11 de novembro, a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagem (APCAP) já tinha emitido um comunicado no qual vincava as “várias manifestações” da associação e dos seus associados através das quais mostravam disponibilidade “para aplicação de uma atualização inferior ao estipulado nos contratos de concessão”, acrescentando que aguardava uma resposta do concedente (o Estado), revela o Público.