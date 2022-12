@ElonJet está de volta para seguir o jato privado de Musk… mas com um ligeiro atraso

Na semana passada, o Twitter suspendeu a conta de Twitter @ElonJet que tinha como objetivo acompanhar as deslocações em direto do jato privado de Elon Musk. Ao mesmo tempo, a Política de Informações Privadas da rede social foi alterada indicando que partilha de localizações em direto de outras pessoas passava a ser proibida.

Agora, a conta @ElonJet gerida por Jack Sweeney está de volta... mas com um atraso na informação partilhada.

Comecemos pelos factos: na semana passada o carro de Elon Musk, onde seguia o seu filho mais novo, foi perseguido por um homem e Musk sentiu que a sua segurança e da sua família poderia estar em risco. Depois disto, a conta que monitorizava o seu jato privado foi suspensa e a Política de Informações Privadas alterada. Ao mesmo tempo, contas de jornalistas que abordaram o tema foram também elas suspensas.

Com base na nova Política de Informações Privadas, a partilha de quaisquer localizações em direto de outras pessoas passa a ser proibida na rede.

Quando alguém partilha a localização em direto de um indivíduo no Twitter, há um risco maior de danos físicos. No futuro, removeremos os Tweets que partilham essas informações e as contas dedicadas à partilha da localização ao em direto de outra pessoa serão suspensas.

Ora, se em direto não pode ser, Jack Sweeney, o gestor da conta @ElonJet, criou a @ElonJetNexDay.

Esta nova conta e conteúdos partilhados parecem estar em conformidade com as novas regras do Twitter, que afirmam ser permitida partilha de "informações publicamente disponíveis após um tempo razoável, para que o indivíduo não corra mais o risco de danos físicos". A conta está online há pouco tempo pelo que poderá ainda não ter sido devidamente avaliada pelo Twitter.

Há que relembrar que no passado, ainda antes da compra do Twitter, Elon Musk já havia oferecido 5 mil dólares a Jack Sweeney para que este apagasse a conta @ElonJet. Depois da compra, o novo dono da rede social, ainda disse que o seu "compromisso com a liberdade de expressão" se estendia até "não banir a conta que segue o [seu] avião", mesmo que isso fosse um risco direto à sua segurança pessoal.

Contudo, a situação de perseguição que envolveu o seu filho parece ter falado acima de qualquer bandeira levantada pela liberdade de expressão.