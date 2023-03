A mais recente falha do Windows surgiu numa funcionalidade que poucos esperavam que tivesse problemas. Falamos da captação de imagens, que estava vulnerável a uma situação pouco comum quando estas imagens eram editadas. Isso é já um tema do passado, uma vez que a Microsoft já a resolveu e lançou uma correção.

Mais um bug de segurança resolvido pela Microsoft

O problema foi reportado na passada semana e dava conta de que as imagens captadas estariam vulneráveis a um possível ataque. Caso fossem gravadas e depois editadas, tudo o que fosse eliminado poderia facilmente ser recuperado por qualquer atacante.

Ainda que marcada com um grau de severidade baixo, deixou muitos utilizadores preocupados com o que poderia acontecer. Ainda mais, esta estava presente tanto no Windows 11, com a Snipping Tool, bem como no Windows 10, através da app Snip & Sketch.

Claro que a Microsoft assumiu logo o problema e tratou de começar a trabalhar na sua resolução. Esta acabou por surgir, tendo sido lançada para os utilizadores na passada sexta-feira, através de duas atualizações disponibilizadas para as versões do Windows afetadas e para as suas apps.

This is now patched, and has been assigned CVE-2023-28303 https://t.co/uSNCt0ROX7 — David Buchanan (@David3141593) March 26, 2023

Falha nas imagens captadas e editadas no Windows

Estas correções já tinham sido desenvolvidas antes, tendo iniciado o processo de avaliação junto dos utilizadores no início da semana, para detetar problemas. Agora que passou nos testes, a Microsoft resolveu abrir esta solução a todos os utilizadores para se protegerem.

Tal como em todas as situações anteriores, estas atualizações estão já disponíveis e prontas a serem instaladas. Estas vão acabar por ser instaladas automaticamente mais tarde, mas a Microsoft recomenda que estas sejam tratadas de imediato com a sua instalação manual pelas definições do Windows.

Fica assim resolvida mais uma questão de segurança do Windows, que poderia colocar em causa os utilizadores. Requeria alguma intervenção do utilizador, mas a Microsoft entendeu tratar dela de forma rápida e acabar de vez com este bug nas imagens captadas.