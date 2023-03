Todos os dias surgem novidades do WhatsApp e do que as equipas deste serviço estão a preparar para dar aos utilizadores. São melhorias e novas funções que surgem em testes, para assim esta proposta poder ser ainda melhor. Agora, na calha, está a chegar a capacidade de ter as mensagens de voz a poder desaparecer automaticamente.

O WhatsApp tem estado focado em melhorar a possibilidade de as mensagens poderem desaparecer de forma automática e sem que os utilizadores as tenham de eliminar. Esta é já uma realidade, com a funcionalidades a permitir que seja definida uma hora específica ou que seja uma opção de base em todas as conversas.

Do que foi revelado agora, e ainda apenas existe em testes internos do serviço, esta capacidade vai ser alargada e melhorada. Não se limitará apenas às mensagens de texto e irá crescer para uma nova área. Falamos das mensagens de voz, que muitos usam para comunicar.

Do que foi revelado, estas mensagens vão assumir o mesmo comportamento que as imagens e vídeos partilhados já podem ter em situações específicas. Isto irá levar a que estas apenas possam ser ouvidas uma única vez pelos utilizadores.

Também com acontece com a partilha de imagens e vídeos que só podem ser vistos uma vez, a gravação vai estar limitada. Isto significa que apenas estas não poder ser gravadas no sistema de ficheiros e que também ficam protegidas contra o reenvio para terceiros.

Esta capacidade está já presente na app do WhatsApp, mas ainda limitada na sua utilização. Espera-se que muito em breve seja alargada a todos os que estão a experimentar as versões de testes e assim descobrir e avaliar as novidades que são apresentadas.

Será mais um passo importante para garantir ainda mais privacidade para os utilizadores. Alarga a capacidade de receber mensagens, de cada vez mais tipos, e que assim vão poder ser ouvidas uma única vez, não podendo depois ser partilhadas ou reencaminhadas para terceiros. Resta esperar que rapidamente se torne acessível a todos.