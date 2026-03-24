Ensino Superior: app ajuda estudantes perdidos a escolher o curso e universidade certos

O ensino superior pode ser verdadeiramente assustador, não apenas pela mudança de vida que lhe vai estar associada, mas por exigir escolhas importantes. Nesta fase, estar "perdido" é normal, mas uma nova app quer ajudar numa das decisões mais exigentes: escolher o curso e a universidade certos em Portugal.

Um doutorando em Informática da Universidade do Minho (UMinho) criou uma aplicação que ajuda a escolher o curso e a instituição de ensino superior mais indicados para cada estudante, cruzando exames, áreas, interesses, localizações e custos estimados.

De facto, a escolha do curso e da universidade é uma das decisões mais marcantes do percurso dos estudantes, tratando-se de um momento em que é preciso ponderar interesses, expectativas, saídas profissionais e até fatores como localização ou custos.

Esta combinação pode gerar uma pressão significativa, vinda não apenas do próprio estudante, mas da família e do contexto social, criando a sensação de que qualquer escolha terá um impacto decisivo no futuro - ainda que não seja exatamente assim.

Não é por isso surpreendente que tantos jovens se sintam indecisos ou até sobrecarregados nesta fase.

Foi exatamente a partir da sua experiência enquanto estudante que Samuel Anjos pensou numa forma de ajudar aqueles que, como ele, se vão sentir perdidos.

Campus.ly quer ajudar os estudantes indecisos ou perdidos

Quando acabei o secundário, senti-me um bocado "perdido", sem grande informação acerca do melhor caminho a seguir. É essa informação que pretendo agora disponibilizar aos futuros candidatos ao ensino superior.

Disse Samuel Anjos, em declarações à Lusa, adiantando que a versão final da app Campus.ly está prevista para junho, por forma a ajudar jovens já no concurso nacional de acesso ao ensino superior deste ano.

Na perspetiva do criador da app, hoje, mais do que nunca, é decisivo escolher bem que curso seguir, seja por questões financeiras relacionadas com alojamento ou propinas, seja para se evitar desistir de estudar, ou perder um ano a trocar de área, ou mais tarde não se estar realizado profissionalmente.

Conforme explicou, "a nova app vem preencher uma clara necessidade na nossa sociedade e ajuda a uma decisão mais consciente e rápida no futuro de milhares de jovens".

Versão final da app deverá chegar em junho

Desenvolvida maioritariamente nos tempos livres de Samuel Anjos, a aplicação vai apresentar recomendações personalizadas e testes psicográficos, vai comparar cursos e instituições públicas e privadas, e vai contar com dezenas de filtros para afunilar a pesquisa.

Conforme divulgado, a app funciona através da introdução de dados como os exames realizados, a média e a localização do aluno, que pode adicionar outros interesses rápidos, desde desporto a voluntariado.

Com base nestes dados, apresenta uma lista de universidades e politécnicos compatíveis, incluindo vários filtros, como propinas e transportes públicos próximos.

Sobre a instituição selecionada, dá ainda para conhecer o seu espaço, a descrição e direção do curso, as saídas profissionais e os contactos diretos, por exemplo.

O protótipo da Campus.ly tem sido testado nos últimos meses por alunos do secundário, no sentido de otimizar os conteúdos e corrigir erros.

Indo mais longe, o projeto prevê acompanhar estudantes logo desde o 9.º ano, quando escolhem a área de estudos no ensino secundário, bem como apoiar estudantes na escolha de mestrados ou até interessados em frequentar o ensino superior em Portugal, nomeadamente via programa Erasmus.

A aplicação vai poder ser testada na Qualifica, feira nacional de educação e emprego, que decorrerá de 25 a 28 de março na Exponor, em Matosinhos.