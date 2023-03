A IA que a Google está a desenvolver pode em breve ganhar um novo espaço, desta vez no Android. O Bard promete muito e por isso todo o espaço que conseguir ganhar nos serviços da gigante das pesquisas será uma vitória para os utilizadores. Um dos primeiros onde parece ir surgir é na app de mensagens do Android, segundo o que foi descoberto.

Em breve a IA terá um papel no Android

Tal como tem feito com a grande maioria das suas novidades, a Google quer integrar a sua nova IA com os seus serviços e as suas apps. Esta união quer aumentar as funcionalidades disponíveis e automatizar alguns dos processos que existem, algo que já tinha tentado no passado com sucesso.

O que foi agora descoberto na versão de testes a app Mensagens mostra isso mesmo. Ficou claro que a Google estará já a trabalhar para colocar o Bard nesta proposta do Android, para assim automatizar muitas das respostas que o utilizador poderá dar.

Respostas automáticas nas mensagens

A análise do código desta app revelou que a caixa de escrita parece estar para receber um botão com um ícone semelhante ao usado pelo Bard. Isso parece sugerir que a Google pode estar a tentar integrar este seu recurso de IA, mas com função específica para gerar respostas.

Este deverá substituir o atual Smart Reply, que por agora se limita a disponibilizar respostas básicas de sim ou não e outras simples. A diferença aqui será a complexidade das respostas que vão estar disponíveis na app Mensagens para os utilizadores poderem usar.

Google vai usar o Bard e as suas capacidades

Por enquanto, o botão apenas escreve "(TODO!)" na área de escrita, o que indica o estado inicial deste recurso. No futuro, a Google usará uma das suas ferramentas de IA para criar uma mensagem completa. Tocar no botão não envia automaticamente a mensagem e o utilizador terá a possibilidade de a ler e editar se assim o entender.

Ainda que esteja já presente nesta versão, está ainda longe de se uma realidade. A Google começou agora a abrir o Bard a alguns utilizadores dos EUA e o Reino Unido, sendo esperado que se torne acessível a todos em breve. Resta assim saber quando e como a app Mensagens do Android recebe esta novidade.