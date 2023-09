A Google tem dado ao Android muitas formas de conseguir poupar recursos como espaço de armazenamento ou memória. São pequenas mudanças com o mínimo impacto, mas que vão fazer toda a diferença. Agora trouxe mais uma para a Play Store, para dar aos utilizadores do Android uma forma simples de conseguir ganhar espaço extra de armazenamento.

Com atualizações constantes, a Play Store tem estado integrada com o Android desde o primeiro momento. Esta união garante-lhe acesso a mudanças e a melhorias que conseguem dar ainda mais ao sistema da Google.

Com o espaço de armazenamento a ser algo essencial nos smartphones, a Google resolveu focar-se na forma de conseguir poupar ou até de ganhar algum extra. A mais recente novidade que surgiu consegue este feito, sem que isso tenha qualquer impacto direto nos utilizadores do Android.

Google Play seems to be rolling out an "automatically archive apps" toggle for more people. This feature, when enabled, will free up space when your storage runs low by automatically archiving apps you rarely use.



Previously, to opt into app archiving, you had to attempt to… pic.twitter.com/gTb1sZRokg