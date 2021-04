Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Porque não consigo escrever na Microsoft Store?

Bom dia. Sou utilizador do Windows 10 praticamente desde que apareceu. Sempre fui fã, mas há algum tempo, considerável já até que tenho um problema estranho. Não consigo escrever na barra de busca do Windows, nem na windows store. O cursor aparece, mas o texto não, como se não estivesse a escrever. No explorador e processadores de texto funciona tudo normal. Da última vez que formatei pareceu ficar resolvido, mas passado algum tempo voltou. Já procurei online e tentei várias soluções e nada. 🙁 Se conseguirem ajudar agradecia. Segue anexo as especificações da máquina. Cumprimentos e obrigado Hugo Silva

Resposta:

Hugo,

De facto, existem vários relatos desta situação, mas não parece estar identificada uma razão unânime para que isso aconteça, e mesmo para a sua resolução.

Por essa razão, e por referir que já tentou várias soluções sem sucesso, é possível que uma sugestão nossa para a resolução do problema já tenha sido tentada antes por si. Portanto, haverá a possibilidade de isso acontecer.

Em todo o caso, deixo a causa/solução que me parece mais popular e mais eficaz.

Primeiro que tudo, poderá resolver pontualmente o problema, sendo que poderá surgir novamente após reiniciar o Windows. Para o fazer, a solução é:

abrir o ficheiro C:\Windows\system32\ctfmon.exe (pode abrir o Executar com a combinação das teclas Win + R)

se surgir uma caixa de confirmação, prima OK

Se resolver, então poderá tentar resolver permanentemente o problema, sendo que estará então identificado que se deve a um problema com o update KB4551762. Deve então remover esse update:

no menu iniciar, escrever “ver o histórico de atualizações” e abrir

clicar em “Desinstalar atualizações”, procurar pela atualização onde esteja referido o KB4551762, e clique no botão “Desinstalar”, que deve surgir ao lado direito do “Organizar”.

assim que o processo terminar, deve reiniciar o computador e verificar se está resolvido

Se não resolver, existe um outro procedimento mais avançado, recorrendo a um comando da powershell. Deve então abrir a Windows PowerShell com privilégios de administrador:

no menu iniciar, escrever “Windows PowerShell” e, com o botão direito, clicar em Executar como administrador

executar o seguinte comando: Get-AppXPackage -AllUsers |Where-Object {$_.InstallLocation -like “*SystemApps*”} | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml”}

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Será que o meu cartão de crédito está em risco?

Boa tarde Pplware. Venho expor o meu a problema para ver o que vocês acham. Fiz uma compra no site FMF aparel de uma t-shirt paguei por PayPal até aqui tudo certo. Na quinta feira passada recebi um sms com um link de uma empresa que com o ips e com o logotipo muito parecido com o da ups onde diz que o meu pacote está preso na alfândega e que tenho de pagar 1,5€ e meter os dados do meu cartão ao qual fiz com o meu cartão de crédito. No fim esse pagamento pagou foi a um site de jogos com o nome dagamezone ao qual já os contactei e dizem que vão devolver o dinheiro fico a espera. O que eu gostava de saber é se os dados do meu cartão ou a minha conta estão em risco! Obrigado Telmo Batalha

Resposta:

Telmo,

Para que um pagamento seja concretizado e lhe seja retirado o dinheiro da conta, é necessária informação do cartão como número (por vezes nome, mas é menos habitual), data de validade e CVV. Portanto, sim, poderá estar em risco na medida em que poderá terá colocado esses dados num que pode não ser de confiança, uma vez que foi alvo de phishing.

No entanto, até porque esta informação está toda visível no cartão e pode ser utilizada sem o seu consentimento (perda ou uso mal intencionado), existe um método de autenticação 3D Secure, que desencadeia o envio de um SMS com um código para que possa validar esse pagamento. Se não tem esta funcionalidade ou não tem conhecimento dela, deve contactar o seu banco e aderir.

De outra forma, a solução mais sensata e segura é a comunicação desse facto ao seu banco, para que possam anular esse cartão e emitir um novo.

Adicionalmente, à parte da atenção redobrada que deve ter na interpretação de mensagens fraudulentas, deixo-lhe ainda a dica da utilização de um cartão virtual MBNet (a partir da app MBWay), cuja utilização é muito mais segura e a anulação é simples e sem qualquer custo.

[Respondido por Hugo Cura]

O que fazer para abrir páginas de outsystems nos browsers?

Estou com problemas em abrir páginas de outsystems nos browsers. Tanto no Edge, como no Chrome como no Firefox que quando abro páginas feitas em outsystems e estas precisam de dar refresh ou ser redirecionadas, ele fica em loop a tentar dar refresh e não passa daí. Por exemplo, no site da outsystems ao tentar fazer login, ele fica em loop a tentar efetuar o login e não sai daí, mas se der F5 a página, já estou logado. Já tentei restaurar os dados dos browsers mas continua na mesma, o único browser que consigo navegar nas páginas outsystems é o Opera. Podem me ajudar a resolver este problema dos browsers? Cumprimentos Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

Ainda que tenha identificado um browser que consegue fazer o que os outros não conseguem, é bastante improvável que a origem do problema esteja nos browsers.

Tudo indica que haverá algo externo que está a bloquear a normal navegação nessa página web, possivelmente em algo relacionado com reencaminhamentos. Refiro-me concretamente a uma suite de segurança, para proteção de vírus, malware, ransomware ou outros.

Se é esse o caso, então experimente desativar temporariamente esse software e verificar se a página passa a ter o normal funcionamento restabelecido. Se isso acontecer, então deverá procurar adicionar uma exceção nessa suite de segurança, ou desativar esse tipo de proteção nas páginas web.

[Respondido por Hugo Cura]

Huawei Maps ou Google Maps, qual devo usar?

Olá Pplware, tenho uma dúvida urgente e que precisava que me esclarecessem. Comprei há algum tempo um Huawei P40 e como sabem este smartphone não tem os serviços da Google. Assim, e porque preciso de usar o telefone para me orientar na condução, há uma pergunta que tenho de fazer. Acham que o serviço de mapas da Huawei pode ser usado no dia a dia sem problemas? Esta é uma alternativa ao Google Maps que me seja útil? Poderia tentar instalar os serviços da Google e depois ter o Maps, mas esta poderá não ser a alternativa mais simples. Aguardo a vossa reposta para saber o que fazer. Francisco Cunha Santos

Resposta:

Francisco,

Como já mostrámos várias vezes, o Huawei Maps é já uma alternativa madura e pronta a ser usada no dia a dia.

O serviço da Huawei consegue dar ao utilizador todas as funcionalidades que este pode precisar. A orientação é simples e até no nosso português já pode ser usada.

Com esta capacidade toda, escusa de estar a instalar os serviços da Google, que aparentemente não lhe fazem qualquer falta.

[Respondido por Pedro Simões]

Que opções devo usar para reisntalar o Windows 10?

Caros, Tenho acompanhado o vosso consultório e por diversas vezes estive tentado a colocar-vos algumas questões que me eram importantes. Felizmente consegui contornar os problemas e acabei por não vos incomodar. Desta vez não posso deixar passar e quero-vos deixar uma questão. Tenho estado para reinstalar o Windows 10, para ter uma máquina fresca e com um sistema completamente novo e sem problemas, que vão surgindo. A minha questão é se devo repor o sistema ou fazer uma instalação total e fresca do Windows 10. No caso da resposta ser a segunda opção, digam-me se devo usar uma pen com o Windows ou se devo usar a reinstalação pela Cloud. Aguardo a vossa resposta para avançar neste processo, da forma mais ajustada possível. Obrigado, Pedro Moreira

Resposta:

Pedro,

A resposta é simples e depende apenas daquilo que tiver acessível para fazer esse processo.

Uma vez que vai reinstalar o Windows, deverá ter forma de fazer uma cópia de segurança dos seus ficheiros.

Pode para isso usar um disco externo, uma pen USB ou simplesmente um serviço cloud, como o OneDrive.

Caso consiga essa cópia de segurança, o ideal mesmo é fazer uma instalação de raiz do Windows.

Quanto a usar uma Pen USB ou a reinstalação da Cloud, deixamos ao seu critério. Se tiver forma de criar a pen, este será mais rápido e provavelmente mais estável.

Ainda assim, e se quiser, pode usar o Wi-Fi para fazer a instalação, algo que demorará mais tempo, mas ficará igualmente correta.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter acesso ao histórico de notificações no Android?

Boa noite, Precisava saber se me podem ajudar. Por vezes recebo muitas notificações no meu smartphone Android. Estas acabam por ter de ser eliminadas, dado o ritmo a que chegam e à necessidade de atenção que outras mais importantes precisam. Assim, algumas notificações desaparecem e deixam de poder ser lidas. Naturalmente que nem sei que eram. O que vos pergunto é se existe uma forma simples e (se possível) sem recorrer a mais uma app para ter acesso a este histórico que tanta falta me faz. Agradecia uma resposta rápida para deixar de perder as notificações que me chegam. Dulce Martins

Resposta:

Dulce,

O Android não tem uma forma direta de fazer esta recuperação e encontra várias opções para o conseguir, que requerem algumas permissões um pouco agressivas demais.

Ainda assim, temos uma solução que pode tentar aplicar no seu smartphone Android e que lhe dão acesso a este histórico das suas notificações.

Encontra no artigo abaixo toda a informação que precisam para testar este método e que a poderá ajudar:

Teste e veja se o seu Android tem estas opções e se as pode aplicar para aceder ao seu histórico de notificações.

[Respondido por Pedro Simões]

