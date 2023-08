Apple Car Key: porque não usa o seu iPhone para ligar o seu carro?

Estamos a viver uma era onde o nosso smartphone é uma espécie de "tudo-em-um". Um telefone, uma câmara de fotografar, um rádio, um GPS, um monitor de saúde e bem-estar, além de despertador, comando de TV, caixa ATM, moldura digital, agenda eletrónica, carteira para os nossos documentos, e até... chave para abrir a nossa casa ou até mesmo para ligar o nosso carro. O Apple Car Key está cada vez mais popular e hoje trazemos a lista atualizada de carros que já suportam esta funcionalidade.

Apple Car Key: Utilizar o iPhone para ligar o automóvel

À medida que a Apple tenta assimilar todos os seus objetos físicos no iPhone, o número de veículos compatíveis com o Car Key continua a aumentar. A novidade, como mostramos aqui, foi introduzida com o iOS 14 na WWDC 2020, apesar de já no iOS 13.6 haver referência a esta funcionalidade.

O Apple Car Key é uma versão digital do porta-chaves físico para ser utilizada no automóvel. Permite ao utilizador bloquear, desbloquear e ligar o seu carro a partir do iPhone ou Apple Watch através de NFC.

Porque é que a Car Key é útil?

Quanto mais não seja, significa menos um objeto para transportar nos bolsos - a chave do automóvel. No entanto, também tem outras vantagens. Além do NFC, o Car Key utiliza o chip U1 do iPhone. Isto permite uma perceção espacial mais precisa, pelo que pode abrir o carro à medida que se aproxima da porta.

Também evita que o carro arranque sem que o iPhone esteja lá dentro ou que o utilizador bloqueie o iPhone dentro do carro.

A chave do automóvel é armazenada criptograficamente no Secure Element e pode ser visualizada na app Carteira. Isto significa que, em caso de perda ou roubo do iPhone, pode desativar a chave do automóvel remotamente através do iCloud.

E se quiser emprestar o carro a alguém, também pode partilhar uma cópia da chave através do AirDrop ou de aplicações como o Menssagens, Mail e WhatsApp. Depois, pode revogar o acesso em qualquer altura.

Automóveis compatíveis

Aqui está uma lista de carros compatíveis com o Apple Car Key, a partir de julho de 2023:

BMW

Série 1 2021 - 2023

Série 2 2021 - 2023

2021 - 2023 Série 3

2021 - 2023 Série 4

2021 - 2023 Série 5

2021 - 2023 6 Séries

2021 - 2023 Série 8

2021 - 2023 X5

2021 - 2023 X6

2021 - 2023 X7

2021 - 2023 X5 M

2021 - 2023 X6 M

2021 - 2023 Z4

2022 - 2023 i4

2022 - 2023 iX

2022 - 2023 iX1

2022 - 2023 iX3

2023 i3

2023 i7

BYD

2022 - 2023 HAN

Génesis

2023 GV60

2023 G90

Hyundai

2023 Palisade

2023 IONIQ 6

Kia

2023 Telluride

2023 Niro

2024 Seltos

Para quem já tem um veículo com suporte para Apple Car Key, ou chave do carro, poderá ver nesta página como pode desde já adicionar a chave do carro ao iPhone, mais concretamente à aplicação Carteira, onde está guardada a funcionalidade Car key.

Como pode ver, o Apple Car Key é, sem dúvida, uma funcionalidade útil do ecossistema Apple, mas ainda só pode ser utilizado num número muito reduzido de automóveis de apenas cinco fabricantes. No entanto, a lista está a aumentar gradualmente, pelo que deve estar atento à compatibilidade do Car Key com novos automóveis.