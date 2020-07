Chegou o iOS 13.6 e o watchOS 6.2.8! Atualize já os seus iDevices

Tem um iPhone ou um Apple Watch? Então é hora de atualizar. A Apple lançou novo iOS 13.6 para iPhone e o watchOS 6.2.8 para o Apple Watch.

Relativamente ao iOS 13.6, a Apple inclui uma nova categoria de sintomas na app de Saúde. Destaque ainda para o ECG no Brasil.

O iOS 13.6 adicionou suporte para chaves do carro e passou também a disponibilizar uma categoria de sintomas na aplicação Saúde. Esta atualização inclui também correções de erros e melhorias ao nível de todo o sistema.

Chaves do carro digitais

Use o iPhone para trancar, destrancar e ligar o seu carro compatível.

Remova as chaves digitais de um dispositivo perdido através de iCloud, com toda a segurança.

Partilhe facilmente as chaves digitais com iMessage.

Perfis específicos para cada condutor que permitem configurar chaves partilhadas para acesso total ou condução com restrições.

A poupança de energia permite destrancar e ligar o carro até cinco horas após a bateria do iPhone ficar esgotada.

Saúde

Nova categoria de sintomas na aplicação Saúde, incluindo sintomas registados a partir de Seguimento do ciclo e ECG.

Capacidade de registar novos sintomas, como febre, arrepios, dor de garganta ou tosse, e partilha dos sintomas com aplicações de terceiros.

Esta atualização inclui igualmente correções de erros e outras melhorias.

Adiciona uma nova definição para escolher se as atualizações são descarregadas automaticamente para o dispositivo quando está ligado a uma rede Wi-Fi.

Resolve um problema que poderia fazer com que as aplicações deixassem de responder ao sincronizar dados de iCloud Drive.

Resolve um problema que poderia fazer com que o roaming de dados parecesse estar desativado no eSIM embora permanecesse ativo.

Resolve um problema que faz com que algumas chamadas telefónicas provenientes de Saskatchewan pareçam ter origem nos Estados Unidos.

Resolve um problema que poderia interromper o áudio durante chamadas telefónicas efetuadas através de chamadas por Wi-Fi.

Resolve um problema que impedia alguns dispositivos iPhone 6S e iPhone SE de se registarem para chamadas por Wi-Fi.

Resolve um problema que poderia fazer com que o teclado de software aparecesse inesperadamente quando o dispositivo estabelecia ligação a determinados teclados de hardware de terceiros.

Resolve um problema que poderia provocar o mapeamento incorreto entre teclados de hardware japoneses e um teclado de inglês dos EUA.

Resolve problemas de estabilidade no acesso à central de controlo com o AssistiveTouch ativado.

Fornece um mecanismo para os administradores especificarem domínios a excluir do tráfego encaminhado por ligações VPN sempre ligadas.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple. Encontrará informação acerca do conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple no site

Além do iOS 13.6 está também disponível o watchOS 6.2.8 para o Apple Watch.

O watchOS 6.2.8 inclui funcionalidades novas e melhorias: Adiciona suporte para chaves do carro digitais no Apple Watch Series 5. A aplicação ECG no Apple Watch Series 4 ou posterior passa a estar disponível no Barém, no Brasil e na África do Sul.

As notificações de ritmo cardíaco irregular passam a estar disponíveis no Barém, no Brasil e na África do Sul. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple.