O seu carro não tem Apple Carplay? Este método permite ter em todos

O Apple Carplay é uma plataforma desenvolvida pela Apple que permite que os utilizadores integrem os seus dispositivos iOS, como iPhones, com o sistema de entretenimento do carro. Foi projetado para proporcionar uma experiência de condução mais segura e sem distrações. Contudo, alguns carros não trazem este sistema. Um condutor achou que precisava e desenvolveu algo muito bom, usando um iPad.

Sem dúvida que o Apple Carplay ou o Android Auto, oferecem ao condutor uma experiência de condução mais segura, pois integram ferramentas de navegação, de entretenimento e de alarmística que ajudam a manter as viagens mais seguras e com melhor performance. Nesse sentido, atualmente, muitas marcas automóveis já trazem "de fábrica" a possibilidade de se ligar o Apple CarPlay, ou por wireless, ou por cabo.

Há, contudo, muitos condutores que até gostariam de ter esta plataforma nos seus veículos, mas como não foram bafejados pela "sorte da modernidade", só o conseguem através de métodos alternativos. Ora, é isso que mostramos agora, um método alternativo de muita qualidade.

iPad Carplay

Desde há alguns anos para cá, os carros trazem já a possibilidade de se usar sistemas de infoentretenimento alternativos. Em vez de estarem disponíveis só as interfaces de informação das marcas, os veículos podem ter as plataformas da Apple ou da Google, o Carplay e o Android Auto, respetivamente.

No entanto, muitas pessoas não têm os seus automóveis equipados com estas tecnologias e querem ter. Para isso usam-se métodos alternativos, que, alguns, acabam até por ser melhores que os integrados pelas marcas.

Um utilizador que não tinha no seu carro Carplay decidiu meter mãos à obra e, com o seu iPad, criar uma experiência de Craplay total. Para tal precisou de um iPad com GPS+cellular, uma capa magsafe e, para ajustar tudo de forma mais precisa ao seu tablier, fabricou em 3D umas peças que depois adaptou ao suporta para o iPad.

Como o iPadOS não foi talhado para ter CarPlay, o trabalho de criar os widgets foi feito através de atalhos. Depois, bastou descarregar uma ou outra aplicação, e formar tudo num modelo iPad Carplay e voilá. Um sistema de navegação, de entretenimento e informação melhor e com mais qualidade que muitos dos "nativos" que hoje existem no mercado.

Vamos ver como usar os atalhos e as aplicações.

Descarregar atalhos + aplicação

Os atalhos são feitos para configurações da aplicação brilho, volume, contraste, aumentar a fonte, abrir aplicações como Apple Music ou Mapas. O utilizador pode alterá-lo diretamente na app Atalhos.

Os atalhos também configuram um papel de parede baseado na foto do álbum chamado CarPlay. No entanto, o autor do trabalho preferiu usar um papel de parede preto no seu carro, mas quem pode ser adicionado a gosto.

Descarregar a aplicação Velocímetro;

Descarregar o atalho Carplay ON;

Descarregar o atalho Carplay OFF.

Em Definições, procure Concentração e crie um ecrã para o seu automóvel, o autor chamou ao dele Carplay. Também configurou um novo ecrã apenas com widgets.

Na aplicação Atalhos, abrir Automatização, clicar no botão +. Quando a Concentração estiver ativada, Fazer: Executar atalho, escolher o atalho para Carplay ON. Em seguida, crie a mesma automatização para Concentração OFF.

Neste vídeo o autor mostra passo a passo: