Xbox Games Showcase e Starfield Direct revelam novidades entusiasmantes

No passado domingo, durante o Xbox Games Showcase e Starfield Direct, a Xbox mostrou o seu alinhamento de jogos para os próximos tempos. Há quem diga que se trata do alinhamento mais ambicioso de sempre. Será?

O Xbox Games Showcase, que decorreu no passado domingo, apresentou 27 jogos (dos quais 21 irão estar presentes no Xbox Game Pass e/ou PC Game Pass) que se encontram com destino marcado para as consolas Xbox. É uma lista bastante extensa mas, acima de tudo, recheada de valor. Tratam-se de títulos de próxima geração e exclusivos, como Clockwork Revolution e South of Midnight.

Mas foram reveladas mais novidades entusiasmantes de Fable, Forza Motorsport e Avowed.

Os jogadores tiveram ainda a oportunidade de ver conteúdo novo do Starfield, o antecipado RPG da Bethesda Game Studios. Seguido do novo conteúdo revelado do Starfield, a Xbox anunciou um novo comando sem fios e headset Starfield Edição Limitada que já estão disponíveis para compra.

Starfield Direct

Apesar de ainda faltar algum tempo para o seu lançamento, a 6 de Setembro, Starfield já mexe e bem com o entusiasmo dos jogadores e Todd Howard, Diretor da Bethesda e a sua equipa mostraram, neste Starfield Direct, um vislumbre das capacidades de personalização dos nossos personagens, a forte componente de exploração que o jogo apresenta, uos diferentes tipos de naves,... entre muito mais.

Starfield será um dos mais ambiciosos RPGs de Ficção Cientifica dos últimos anos e as expetativas estão elevadissimas.

Starfield será lançado para Xbox Series X e PC a 6 de Setembro com direito a entrada direta no Game Pass, a partir do dia 1.

Starfield Limited Edition Wireless Controller and Headset

Adicionalmente foram também apresentados os novos comandos e headset, celebrativos de Starfield: Starfield Limited Edition Wireless Controller e Headset.

Segundo a Xbox, tanto o comando como o headset foram desenhados para criar um ambiente e imagem futurista que leve os jogadores ao Espaço sideral a partir das suas salas. Como se pode ver pelas imagens do vídeo acima revelado, ambos são bastante elegantes e com uma palette de cores que encaixa na perfeição no tema.

Ambos já estão disponíveis para aquisição.

Jogos dos Xbox Game Studios

É claro que tratando-se do Xbox Games Showcase, grande foco estará sobre os jogos a cargo dos estúdios pertencentes ao ecossistema Xbox, os Xbox Game Studios.

A lista é extensa e bastante poderosa:

Avowed

Lançamento previsto para 2024, para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud e chega ao Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia de lançamento.

De: Obsidian

Clockwork Revolution

Clockwork Revolution será lançado para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud e chega ao Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia de lançamento.

De: inXile Entertainment

Fable: A New Beginning

De: Playground Games

Forza Motorsport - release de Outubro

Forza Motorsport será lançado para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

De: Turn 10

Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Senua’s Saga: Hellblade II

Senua’s Saga: Hellblade II estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

South of Midnight

South of Midnight estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Towerborne

Towerborne estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Outros Parceiros

Mas há muito mais novidades e diretamente provenientes de outros estúdios, também foram apresentados vários títulos que despertam bastante curiosidade:

33 Immortals

33 Immortals estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Cities: Skylines II

Cities: Skylines II estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Dungeons of Hinterberg

Dungeons of Hinterberg estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Jusant

Jusant estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth estará disponível para Xbox Series X, Xbox One e Windows PC.

Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio estará disponível para Xbox Series X, Xbox One e Windows PC.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Payday 3

Payday 3 estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Persona 3 Reload

Persona 3 Reload estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Persona 5 Tactica

Persona 5 Tactica estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws estará disponível para Xbox Series X e Windows PC.

Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep estará disponível para Xbox Series X, Windows PC, Steam, Cloud com direito a entrada no dia 1, para o Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Por fim, a Xbox anunciou ainda no Xbox Games Showcase, uma nova adição à sua família de consolas: a Xbox Series S – 1TB em Carbon Black, que será lançada internacionalmente dia 1 de setembro, mesmo a tempo do Starfield.