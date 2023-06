Ebike BEZIOR M3 – a sua próxima bicicleta vai ser elétrica

As bicicletas elétricas são hoje uma alternativa para muitas pessoas que procuram um meio de transporte ecológico, acessível e, acima de tudo, que não se atrase ou falhe, como tem acontecido com muitos meios de transporte. Se é um dos que está à procura de uma boa oportunidade para finalmente mudar, eis a BEZIOR M3.

A BEZIOR M3 é uma ebike que vem com bateria de 10,4Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 5-6 horas. O motor tem uma potência de 500W.

Atinge uma velocidade máxima limitada a 25 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 60 km com uma carga da bateria.

Com a BEZIOR M3 o utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades.

Existe um painel frontal na bicicleta onde poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como o nível da bateria e distância percorrida, por exemplo.

A Ebike BEZIOR M3 tem roda de 26" e largura de 2,1", é em liga de alumínio e suporta carga até 120 kg. De notar que a bicicleta pesa 25 kg.

Há ainda a destacar o seu design, com apontamentos em napa, no banco e nos punhos, e com a bateria integrada no quadro, tornando este modelo bastante elegante. Está disponível nas cores preto e branco.

A Ebike BEZIOR M3 está disponível em promoção por apenas 899,99€ (IVA incluído), utilizando o cupão NGN159G para obter 100€ de desconto. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

BEZIOR M3

