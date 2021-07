Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Poison – The Prodigy

The Prodigy é uma banda britânica de música eletrónica, considerada uma das maiores referências de um sub-género desta, o big beat.

A banda foi criada em 1990, quando Liam Howlett, Keith Flint e Leeroy Thornhill se cruzaram num clube na cidade onde viviam, Essex e decidiram formar um grupo. A intenção era Keith e Leeroy ocuparem a posição de bailarinos, dando assim um contributo para que a música que Liam criava ganhasse vida em cima dos palcos. O primeiro concerto aconteceu no The Labyrinth em 1990, ao qual se juntou por divertimento Maxim Reality (no papel de MC), acabando por ficar até hoje nessa função.

Desde então a banda que começou a tocar em raves pelo Reino Unido tem realizado concertos em vários pontos do mundo, passando pelos principais palcos e festivais da Europa, Austrália e Estados Unidos, até aos destinos menos usuais, como Líbano, Indonésia e Malásia. A banda possui já anos de experiência, com altos e baixos, sendo o auge da carreira em termos comerciais quando o álbum “Firestarter” em 1996 despontou na imprensa. A par do álbum seguinte, “Breathe”, “Firestarter” criou condições para que o terceiro álbum da banda The Fat of the Land fosse topo dos tops em vários países (22 ao todo, na primeira semana seguinte ao lançamento) expandindo assim ainda mais a sua base de fãs. A banda já recebeu várias nomeações e prémios da indústria discográfica, onde o destaque vai para Grammys e vitórias em várias categorias da entrega anual dos Prémios Europeus de Música da MTV.

Em 2000, Leeroy Thornhill abandona o grupo de forma definitiva, dedicando-se ao seu projeto Flightcrank e ao djing. A sua saída, só se fez sentir no espetáculo ao vivo, já que este nunca contribuiu para a música da banda.

Em 2004, lançam Always Outnumbered, Never Outgunned, álbum que não conta com os préstimos de Keith e Maxim nas vocalizações, tendo o mentor dos The Prodigy, preferido convidar outros artistas, como a atriz Juliette Lewis, Liam Gallagher dos Oasis ou Twista. O álbum não foi bem acolhido, quer pela crítica, quer pelos fãs, por possuir uma sonoridade electronica, género que se viria a tornar popular pouco depois.

Em 2005, é lançada a compilação Their Law, The Singles, uma compilação que agrupa todos os singles da banda, exceto Fire e Babys Got a Temper. É lançado em simultâneo um DVD, com o mesmo nome, que reúne os telediscos da banda e uma atuação ao vivo de 1997 na Brixton Academy.

Em 2006, abandonam a sua editora de sempre, a XL-Recordings, e formam a sua própria editora, Take Me To The Hospital, que está indexada à distribuidora Cooking Vinyl.

O álbum Invaders Must Die é editado no dia 23 de fevereiro de 2009. O primeiro avanço de apresentação deste álbum, foi disponibilizado gratuitamente no site da banda e com um vídeo, apesar desta faixa, “Invaders Must Die” (que conta com a participação de James Rushent dos Does It Offend You Yeah?) não ser um single, já que não houve edição física do disco ou venda digital do mesmo. A faixa “Run With The Wolves” e a “Stand Up” tem a participação de Dave Grohl, (Foo Fighters, Nirvana). O primeiro single chama-se Omen (este tema na Alemanha chama-se apenas O, devido à ameaça judicial de um grupo de eurodance dos anos noventa, chamado Magic Affair, já que estes tiveram um sucesso nos anos 90 com uma música intitulada de Omen III (pode ser ouvida no youtube). O segundo single seria Warriors Dance (Maio 2009) e o terceiro Take Me To The Hospital (Agosto 2009).

Em março de 2015 regressam com o álbum The Day is My Enemy, um disco que conta com a participação de Jason Williamson dos Sleaford Mods na faixa Ibiza e Flux Pavilion na música Rhythm Bomb. Passados quatro meses após a edição do álbum, é editado o EP The Night Is My Friend que para além de remisturas de faixas do disco conta ainda com o b-side AWOL (Strike One).

