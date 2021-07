Dica: 6 maneiras de transformar o seu smartphone num computador

Deixou o seu portátil em casa e tem um trabalho urgente que precisa de ser feito e enviado por e-mail ao seu chefe ou a um cliente? Bem, se os seus documentos estiverem armazenados na cloud, poderá terminar o trabalho, transformando o seu smartphone num computador. Isto fará com que não tenha de olhar para um ecrã tão pequeno.

Conheça hoje 6 maneiras rápidas para transformar o seu smartphone num computador.

Usar o smartphone como computador

Ter sempre um computador portátil no seu bolso, para qualquer eventualidade, faz sentido. Infelizmente, os bolsos não são suficientemente grandes para guardar algo deste tamanho. Os smartphones, por outro lado, entram no bolso com facilidade.

Isto significa que pode usar um smartphone como computador portátil – um PC substituto para utilização em caso de emergência. Os limites do ecrã pequeno já não são um problema, graças ao HDMI sem fios.

A verdadeira magia desta dinâmica está na apresentação da interface. Uma vez apresentada numa televisão compatível, não se olhará para a interface de utilizador atual do smartphone. Em vez disso, é apresentada uma interface de desktop tradicional e familiar.

Como converter o seu smartphone num computador

O seu smartphone já tem um sistema operativo, e provavelmente já suporta um rato. Para transformar o seu smartphone num PC, precisa:

Teclado e rato Bluetooth;

Em alternativa, um teclado e rato USB e um cabo USB-OTG;

Um ecrã que suporta HDMI sem fios ou sincronização de ecrã.

Em alternativa, pode utilizar algo com suporte para HDMI, USB ou até mesmo Ethernet.

1. DeX Desktop: dispositivos Samsung

Talvez a melhor de todas as opções para transformar um smartphone num computador seja proporcionada aos utilizadores da Samsung. Com um Samsung Galaxy S8/S8+, Note 8 ou posterior, tem a opção DeX. Ativado a partir da barra de notificações, o DeX é essencialmente um ambiente de desktop para o Android.

Basta ligar o seu smartphone a um ecrã sem fios pronto para HDMI, ligar os dispositivos de entrada e está pronto para trabalhar.

O DeX dá-lhe acesso a todas as habituais aplicações do Android, em modo janela. O Samsung DeX é a melhor maneira de transformar o seu smartphone num computador. Se possuir um dispositivo adequado, agora é a altura de o testar.

2. Ubuntu Touch: smartphone como um PC Linux

O Ubuntu Touch é um sistema operativo, baseado em Linux, para smartphones. Gerido pela UBports, o Ubuntu Touch funciona em vários dispositivos:

Telefone Volla;

Fairphone 2;

LG Nexus 5 (2013);

OnePlus One;

Entre outros.

Uma característica chave do Ubuntu Touch é o sistema de convergência. Tal como o Samsung DeX, este é um ambiente de desktop, ativado quando o smartphone está ligado a um ecrã externo.

O sistema operativo vem pré-instalado com várias ferramentas, incluindo o LibreOffice. Ter um telemóvel que pode ser utilizado como um computador portátil num determinado momento é excelente para o fator produtividade.

3. SO Maru: Transformar um Android num computador

Em 2016, o Android ultrapassou o Windows como o sistema operativo de consumo mais utilizado no planeta. Faz sentido, portanto, explorar o seu potencial como um sistema operativo de desktop.

O Maru OS só funciona em alguns modelos. Portanto, se conseguir obter o Nexus 5 (2013) ou Nexus 5X (2015), deverá obter bons resultados. Estão disponíveis construções de pré-lançamento para os dispositivos Nexus 6P e Google Pixel. Este é um sistema operativo completo que deve ser instalado no lugar ou ao lado do Android.

4. Leena Desktop UI

Se quiser usar o seu smartphone como computador, mas não tiver uma Samsung e não quiser instalar um novo sistema operativo, ainda tem opções. Uma é a Leena Desktop UI, uma aplicação com tema de desktop para Android.

A Leena possui um gestor de ficheiros, browser, leitor de vídeo, visualizador de PDF, e muito mais. Também suporta ligações, sincronização de ecrã ou “casting” e permite utilizar aplicações Android nas janelas do ambiente de trabalho.

5. Chromecast

Se tudo isto parecer um pouco complicado, caro, ou uma combinação dos dois, então considere uma opção mais fácil. Precisa de aceder ao processador de texto do seu smartphone Android em caso de emergência? Bem, pode usar rapidamente um smartphone Android como um computador, se tiver os seguintes dispositivos:

Um teclado e rato USB-C ou Bluetooth;

Um Chromecast ou (outra solução de espelhamento) ligado à sua TV.

Basta carregar o documento que precisa, ligar um teclado, e partilhar a sua visualização sobre o Chromecast.

6. Smartphone Windows antigo num PC

Se já ouviu falar do Windows 10 Mobile ou do Windows Phone, provavelmente sabe que ele está morto. Os smartphones velhos podem ser levantados por menos de 60€ no eBay. Embora em grande parte inúteis em termos de aplicações, alguns modelos têm boas câmaras.

Mas, escondido nestes velhos e baratos smartphones, está um modo secreto: um ambiente de trabalho Windows. Três smartphones foram lançados com Continuum: HP Elite 3, Lumia 950, Lumia 950 XL.

Graças a uma versão inicial da tecnologia Continuum (que gere atualmente a mudança entre os modos desktop e tablet em computadores portáteis Windows), pode ligar o seu smartphone a um ecrã e ver um ambiente desktop Windows.

Tem acesso às aplicações nele instaladas, como o Microsoft Office, e utiliza o smartphone para efetuar chamadas enquanto está ligado. Um teclado e um rato Bluetooth podem ser ligados, mas o teclado móvel também pode ser utilizado. O ecrã pode até funcionar como um touchpad de um portátil.

Nota: O Windows 10 Mobile e o Windows Phone já não são atualizados. Como tal, a utilização deste método pode expô-lo a ataques ou vulnerabilidades on-line no Sistema Operativo e no Software.