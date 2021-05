Foi em abril de 2017 que apresentámos aqui a análise completa aos Samsung Galaxy S8 e S8+ e falámos nesse artigo de “revolução”. A Samsung, com estes smartphones, rompeu completamente com a tendência de design que vinha a seguir com o seus modelos anteriores, principalmente porque foi o fim do botão home frontal. Além disso, marcou tendências para o futuro de todo o segmento dos smartphones.

Agora, quatro anos depois, a Samsung deixa de lançar atualizações para estes modelos.

Samsung Galaxy S8 deixa de receber atualizações

Se é um dos resistentes que, quatro anos depois do seu lançamento, ainda tem um Samsung Galaxy S8, saiba que poderá estar na altura de fazer um upgrade. A Samsung vai deixar de lançar atualizações de segurança para estes modelos.

Hoje vemos as marcas cada vez mais a apostar na continuidade destas atualizações, até porque as tecnologias dos equipamentos são cada vez melhores. A Apple é talvez a que melhor respeita os consumidores nesta área, com atualizações de segurança garantidas por pelo menos 5 anos. Mas vemos telefones, como o iPhone 6 de 2014, com iOS 12, a receber ainda atualizações de segurança. Ainda assim, para o mundo Android quatro anos é um timing muito bom.

Segundo se pode ver na lista de atualizações da Samsung, apenas os modelos Galaxy S8 Active e S8 Lite, da linha Galaxy S8, são elegíveis para receber a última versão de updates, tendo sido lançados alguns meses depois dos modelos Galaxy S8 e S8+.

É importante relembrar que estes smartphones foram um dos grandes sucessos da Samsung, com pré-reservas e vendas extraordinárias à época. Talvez por isso, e por terem ainda tantos utilizadores ativos, que a empresa sul-coreana tenha mantido as atualizações até ao momento.

Recorde-se que nem a Google, com os seus Pixel, tem garantido atualizações de segurança durante tanto tempo.

Uma informação relevante é que, neste momento, a Samsung garante para smartphones mais antigos atualizações de segurança mensais para os Galaxy S10 e trimestrais para os Galaxy S9, devendo manter-se por pelo menos mais um ano.

Recorde estes smartphones…