Gravadoras laser da série Creality Falcon estão na promoção “Mid-Year”: até 30% desconto

A Creality introduziu no mercado as suas gravadoras laser em 2021, com vários modelos e potências, para melhor servir as necessidades dos seus clientes. Nesta semana, e até 19 de junho, a Creality está a oferecer um desconto de até 30%. Veja qual o modelo que poderá ser mais adequado ao que precisa.

O modelo mais recente da Creality: Falcon2 40W

A gravadora Creality Falcon2 40W herda a tecnologia inovadora da anterior geração Falcon2 22W, mas é a versão mais potente e é a primeira gravadora laser do mundo equipada com uma caraterística única de feixe ajustável.

Garante também a facilidade de utilização e a segurança. É suficientemente potente para cortar 20 mm de madeira numa só passagem. A função "air-assist" integrada pode ser conseguida através do ajuste simples e do ajuste automático do tamanho do fluxo de ar através do software LightBurn, para satisfazer diferentes necessidades de corte e gravação: pode soprar o fumo e o pó durante a operação, garantindo um corte de superfície mais limpo e suave e mantendo a precisão e a qualidade ao gravar padrões complexos.

A função "air-assist" também pode remover o fumo e o pó para proteger a lente da cabeça do laser.

Com temperatura adequada através da sua elevada potência de saída, o Falcon2 40W pode gerar um feixe laser. Quando este feixe laser super-potente aquece o aço inoxidável, a superfície do metal reage fisicamente e é capaz de produzir centenas de cores. Havendo o controlo sobre essa operação, conseguirá gravar a cores, o que torna o trabalho mais personalizado e vívido.

O modelo mais vendido: Falcon2 22W

A Creality Falcon2 de 22W é capaz de cortar materiais espessos como lustres ou biombos de madeira para decorar a casa. Com uma potência substancial e uma velocidade de gravação de 25000 mm/min, pode desfrutar de até 2 vezes mais produtividade, o que lhe permite criar mais em menos tempo.

Mais importante ainda, está também equipada com um inovador sistema "air-assist" integrado que pode garantir um resultado mais limpo e protege a lente do laser. Além disso, tal como no modelo de 40W, também este suporta gravação a cores, sendo capaz de produzir centenas de cores que dão vida aos seus trabalhos.

A melhor relação qualidade/preço: CR-Laser Falcon 10W

A gravadora laser CR-Laser Falcon de 10 W consegue cortar placas de madeira de 12 mm com uma só passagem e grava padrões em objetos tão duros como pedra.

Tem uma área de trabalho de 400x415 mm, o que permite aos utilizadores processar mais peças de cada vez. Pode ser selecionado um elevador opcional para aumentar a altura de gravação (aprox. 150 mm). Com o elevador opcional, os padrões podem ser gravados e desenhados num objeto mais alto, como guitarras ou skates.

Entrada de gama: CR-Laser Falcon 5W

Finalmente, a gravadora CR-Laser Falcon, mesmo tratando-se de um modelo de entrada de gama, consegue gravar e cortar mais de dez materiais diferentes. Pode gravar padrões em cartão, madeira, bambu, borracha, couro, tecido, plástico, papel, e também pode cortar madeira, plástico e papel. O suporte extensivo de materiais permite-lhe ter projetos criativos e versáteis.

Onde comprar gravadoras laser Creality?

São várias as lojas locais Creality espalhadas pelo mundo, conseguindo assim chegar mais rapidamente e de forma mais segura aos seus clientes. No caso de Portugal, deverá ser utilizada a loja oficial Creality EU.

Note que, para os modelos de 22W e de 10W, poderá utilizar o código de desconto especial FN50 para obter um desconto extra de $50.

Para além das gravadoras a laser, a Creality também lança uma série de acessórios, incluindo rolo rotativo, "air-assist", elevadores, base favo de mel e cobertura de proteção opcional. Todos estes acessórios permitem aos utilizadores uma área de trabalho mais segura e mais confortável para criar mais obras-primas, com descontos disponíveis até 16 de junho.

Quanto à promoção das gravadoras laser, tal como referido anteriormente, decorre até 19 de junho.

Creality Mid-Year Offer