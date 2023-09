Cão-robot com Raspberry Pi ensina espanhol a crianças surdas

É incrível a quantidade de tecnologia que nos dias que correm ajudam significativamente em áreas como a saúde, terapias, reabilitação, aprendizagem, entre outras. Nesse sentido, vamos hoje conhecer o Robins, um cão-robot com Raspberry Pi que ensina espanhol a crianças surdas.

Robins: o cão-robot que ajuda crianças surdas

Recentemente foi criado um cão-robot que está equipado com um Raspberry Pi e cujo principal objetivo é ensinar espanhol a crianças surdas. O cão foi batizado com o nome de Robins e é um projeto da autoria do criador Óscar Julián Perdomo Charry.

Este cão-robot é no fundo um projeto criado com um intuito educativo e também terapêutico dedicado a um grupo específico de crianças. Robins tem então como missão ensinar espanhol a crianças surdas e embora esta pareça ser uma tarefa complexa, o robot conta com vários aspetos para facilitar essa atividade.

Em primeiro lugar, a personagem principal é um cãozinho de peluche, o que por si só já vai cativar a atenção dos mais pequenos. Mas dentro do Robins, encontra-se um esqueleto impresso em 3D em que as partes do corpo são controladas com um Raspberry Pi 4B.

Conta com duas câmaras OAK-D que usam IA para reconhecer gestos e uma dessas câmaras interpreta a linguagem de sinais, enquanto que a outra regista o rosto da criança para tentar detetar as suas emoções. O cão consegue fazer expressões em tempo real através da movimentação dos olhos, sobrancelhas, bochechas e boca.

Para o ensino de espanhol e interação com as crianças, o Robins conta com um ecrã touch onde serão exibidas imagens e o texto correspondente à mesma. Os mais pequenos podem aprender a língua através da interpretação da palavra, ao mesmo tempo que o cão-robot vai dando pistas com as suas expressões.

Existem ainda várias atividades e jogos disponíveis de modo a que a criança aprenda de forma divertida, sem desmotivar e sem a falta de empatia que, em muitos casos, acontece no sistema escolar. Pode conhecer o projeto na íntegra aqui.

Esta já não é a primeira vez que vemos o popular computador Raspberry Pi e ser implementado em projetos deste e de outros géneros.