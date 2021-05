Sony anuncia que o Discord virá integrado na PlayStation 5 em 2022

Discord é uma plataforma recente que rapidamente se tornou popular entre os internautas. Trata-se de um serviço semelhante ao saudoso mIRC e que conta já com milhões de utilizadores de todo o mundo.

E depois de uma negociação falhada com a Microsoft, agora a Sony anuncia que o Discord virá integrado na PlayStation 5 já em 2022.

A pandemia permitiu que conhecêssemos diferentes serviços que, embora já não sendo propriamente novidade, se tornaram populares. Em específico, destacamos os serviços e plataformas de comunicação, tão importantes para o contacto entre pessoas durante o período de confinamento. Estes programas conseguiram conquistar mais utilizadores e rapidamente se tornaram muitos numa alternativa a outros mais conhecidos.

Um desses exemplos é o Discord que ficou massivamente conhecido ao longo do ano passado. Tal popularidade levou a que a plataforma fosse cobiçada pela Microsoft. No entanto, as últimas notícias confirmaram que afinal a empresa de Redmond já não irá adquirir esta plataforma. Mas o Discord irá tomar outro rumo.

Discord virá integrado na PlayStation 5 em 2022

Neste segunda-feira, dia 3 de maio, a Sony Entertainment anunciou uma nova parceria com a plataforma Discord. Para além disso, a empresa comunicou também que este serviço virá integrado à PlayStation Network. Dessa forma, estima-se que a Discord esteja disponível para os utilizadores da PlayStation 5 já no início de 2022.

Assim, através do PSN, os utilizadores poderão utilizar a app, usufruir dos grupos, criar servidores e aproveitar todo o potencial da plataforma.

No blog oficial, Jim Ryan, CEO da Sony adianta que:

Capacitar os jogadores para criar comunidades e desfrutar de experiências de jogo partilhadas está no cerne daquilo que fazemos, por isso estamos muito entusiasmados para iniciar esta jornada com um dos serviços de comunicação mais populares do mundo. É sempre um privilégio trabalhar com grandes parceiros para trazer novas experiências aos nossos fãs.

A parceria contou ainda com um investimento da empresa nas ações da app. O executivo afirmou que este é um “investimento minoritário como parte da série H do Discord”. No entanto, os valores envolvidos não foram divulgados.

Contudo, Ryan adiantou que desde as primeiras reuniões com os cofundadores do Discord, Jason Citron e Stan Vishnevskiy, sentiu-se “inspirado pelo seu amor ao longo da vida por jogos e pela paixão partilhada em ajudar a reunir amigos e comunidades de novas formas”.

Discord nasceu em 2015, conta já com milhões de utilizadores e está disponível gratuitamente para Windows, MacOS, Android, iOS, Linux e em versão Web.