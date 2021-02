TOP 5 de Serviços Cloud gratuitos em 2021

O alojamento na cloud é hoje uma das melhores soluções para manter seguros e ao alcance rápido fotografias, vídeos, documentos importantes, contactos, entre muitos outros ficheiros. Em qualquer lugar, com recurso à Internet, é garantido que tem uma cópia de tudo aquilo que é importante, no momento em que precisa e para prevenir situações em que a tecnologia lhe prega uma partida.

Adequados ao consumidor final e a pequenas empresas, hoje sugerimos 5 serviços cloud de qualidade e gratuitos a considerar neste novo ano.

TOP 5 de Serviços Cloud gratuitos

pCloud

Em primeiro lugar, a sugestão vai para o pCloud. Este serviço oferece 10 GB gratuitos. Além disso, conta não só com planos por subscrição como também com planos vitalícios, algo que pode ser muito interessante considerando o médio/longo prazo.

Tem como vantagens o alojamento da informação por zonas, garantindo a possibilidade de alojar em espaço europeu. Quanto à segurança dos dados, tem encriptação ponto a ponto nas transferências (TLS/SSL), encriptação 256-AES do lado do servidor e suporta ainda autenticação em 2 passos.

O pCloud é um serviço Cloud no verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, em vez de se tratar de um serviço de sincronização de pastas, como é o Dropbox ou o Mega, trata-se de um serviço onde acede diretamente ao conteúdo na Cloud a partir de uma partição virtual, sem necessidade de o ter disponível localmente.

Pode ainda fazer partilhas de diferentes modos. Um deles, é o convite de um utilizador para aceder à sua pasta. Todas as pastas partilhadas ficarão listadas devidamente, para que nunca perca o rasto ao que tem partilhado e com quem, sendo possível fazer essa gestão a qualquer momento. Também suporta a funcionalidade de cofre digital por um custo adicional.

pCloud

Mega

O serviço Mega é dos que mais oferece gratuitamente, oferecendo logo 50 GB gratuitos de armazenamento na Cloud, o que faz dele uma proposta bastante apetecível. Está disponível para as principais plataformas, como Windows, Mac, Linux e também tem aplicações móveis para Android e iOS.

O acesso ao serviço e a partilha de ficheiros, por exemplo, poderão ser encriptados através de password. Por falar em segurança, o MEGA garante a proteção contra a perda de dados causada por um ataque de ransomware.

O serviço permite a sincronização de pastas entre dispositivos. Além disso, conta com funcionalidades colaborativas ideais para esta fase de trabalho à distância entre pequenas empresas, grupos de trabalho ou mesmo turmas da escola.

Mega

icedrive

O serviço de cloud icedrive oferece 10 GB gratuitos. É uma solução moderna que permite não só fazer o armazenamento, como partilhar ficheiros e até trabalhar de forma colaborativa.

O icedrive é uma solução de armazenamento compatível com a Twofish Encryption, ou seja, tudo é encriptado no lado do cliente. Dessa forma, não haverá a possibilidade de distinguir o que quer que seja do lado do servidor.

Outra particularidade prende-se com o facto de permitir transmitir conteúdos multimédia, facilmente, para outras pessoas.

icedrive

Google Drive

A solução da Google é uma das mais populares e que oferece, principalmente, grande praticidade na utilização. Os 15 GB de espaço gratuito na cloud que oferece é, no entanto, partilhado entre os vários serviços. As suas apps colaborativas como o Google Docs, por exemplo, são uma vantagem acrescida para os utilizadores.

Além do armazenamento de documentos, e-mail e quaisquer outros ficheiros, o espaço ainda é partilhado com o Google Fotos. Para quem estava habituado a ter todo o backup das fotos do smartphone neste serviço de forma gratuita e ilimitada, lembre-se que esta vantagem vai terminar a 1 de julho.

Google Drive

Yandex.Disk

Por fim, sugerimos a Yandex Disk. É um serviço cloud que permite aos utilizadores armazenar ficheiros em servidores cloud e partilhá-los com outras pessoas.

E porque a Google está a terminar o armazenamento gratuito para o Fotos, O Yandex poderá ser a solução para guardar as suas fotos gratuitamente, na resolução original. Trata-se, de facto, de uma característica muito apetecível nestes serviços, até porque o nosso smartphone está sempre no bolso, pronto a disparar o obturador. Mas atenção, o armazenamento gratuito é apenas para fotos, não para vídeos.

A par com o Mega, é dos que disponibiliza maior armazenamento, contando com 50 GB. Permite ainda utilizar as ferramentas Microsoft Office online, sem a necessidade de as ter de instalar no computador.

Está disponível para Windows, macOS e também Linux. Para quem os 50 GB não forem suficientes, tem disponíveis planos de assinatura.

Yandex.Disk