Como resolver problemas do iPhone em casa, como um profissional

Como resolver problemas do iPhone em casa é um título que não enquadra com o facto de a grande maioria dos iPhones serem considerados extremamente fiáveis! Contudo, de tempos a tempos é normal encontrar alguma situação de falha do dispositivo e convém estar preparado para tal.

Ora sem esperar problemas nestes dispositivos, quando acontecem, muitos utilizadores nem sequer sabem como se comportar em tal situação e, neste artigo, vamos analisar o iToolab FixGo, que ajuda a resolver a maioria dos problemas que afetam o iPhone: são mais de duzentas soluções.

iToolab FixGo: como resolver problemas do iPhone?

Em primeiro lugar, temos de considerar que existem várias situações diferentes em que se pode encontrar no caso de um iPhone avariado.

Então, uma das falhas mais frequentes é o de ficar preso no chamado boot loop, isto é, quando se reinicia constantemente e apenas o logótipo da Apple se ilumina no visor. Mas, a verdade, é que existem inúmeros outros erros que podem ocorrer.

Do mesmo modo, outros sintomas podem incluir vários outros problemas como:

Exibição contínua da roda de carga,

Ecrã branco,

Ecrã preto,

Congelamento,

Travar em modo de recuperação,

Entre um total de mais de 200 erros diferentes que podem ocorrer.

Ora o iToolab FixGo pode corrigir praticamente todas estas descrições e muitas mais.

Assim, se tiver tido o azar de acontecer algo género, estamos perante a aplicação que vai realizar uma «cura» do iPhone ou iPad, sem falhas.

Problemas depois da instalação do iOS 14

Agora, este sistema operativo traz consigo inúmeras novas funcionalidades, contudo a atualização não correu como seria de esperar e os problemas de imediato se fizeram sentir.

Nesse hiato, do lançamento, foi com alguma rapidez que se começaram a receber as primeiras mensagens de utilizadores zangados que queriam atualizar o iPhone para o novo iOS 14, mas a quem isso não foi possível.

Na verdade, existiram bastantes problemas relacionados e, como é norma, os utilizadores foram quem saiu mais prejudicados.

Ao mesmo tempo, é aqui mesmo que entra o iToolab FixGo para nos ajudar a solucionar estes tipos de problemas, especialmente no que diz respeito a resolver reinícios constantes, ou mesmo com a incapacidade de avançar com a atualização.

Modos de Ajuda: Standard e Expert

Analogamente, vai ser natural ver utilizadores comentar que tanto o iTunes como o Finder, num Mac, também podem reparar o iPhone. É correto, contudo nem iTunes nem o Finder vão tentar guardar dados.

Nesse caso, se ocorre um problema no iPhone, a solução de fábrica passa por descarregar e instalar a última versão do iOS, independentemente de perder ou não quaisquer dados. Este é, sem dúvida, um grande problema.

Em qualquer caso, se decidir usar o iToolab FixGo para reparar o seu dispositivo, tenha a certeza que este software fará absolutamente tudo para guardar os seus dados.

Seguidamente, explicamos de forma geral a forma de reparação que está disponível.

Tal como anuncia este título, o programa oferece dois modos para procurar uma reparação adequada ao nosso idispositivo:

Modo Standard

Modo Expert

Como funcionam

Em primeiro lugar, o Modo Padrão é utilizado para a reparação, em que a aplicação não afeta de forma alguma os dados durante a reparação.

Na maioria dos casos, os problemas podem ser resolvidos através do Modo Standard, para que possa recuperar o seu iPhone totalmente funcional numa questão de minutos sem perder quaisquer dados.

No entanto, se este modo falhar e o iPhone ainda não reparar, o que raramente acontece, então este último modo, o Modo Expert, deve ser utilizado. Ao usar este modo, são usadas técnicas complexas para reparar o iPhone, e infelizmente, neste caso, perderá dados.

Em segundo lugar, o Modo Expert foi pensado para ajudar a corrigir erros graves que não podem ser corrigidos a não ser através do apagamento total do dispositivo.

No final, no entanto, certamente que o utilizador ficará satisfeito por recuperar pelo menos o dispositivo em si, mesmo sem os dados.

Ambos processos podem ser considerados bastante intuitivos, ficando na mão do software a grande maioria das ações.

Basta recostar na cadeira e esperar que tudo se resolva automaticamente, sem grandes alaridos ou incómodos, o que torna o programa adequado para todos os tipos de público.

Como reparar um iPhone – três passos fáceis

Todavia, apesar de já termos realçado os métodos para recuperar e reparar o iPhone, ainda não detalhamos como fazer.

Seja como for, 3 passos apenas são o suficiente para voltar a ter esperanças de ver o iPhone novo como no primeiro dia.

Primordialmente, no ecrã principal, onde encontramos os dois modos Standard e Modo Expert, podemos clicar Modo Standard e ligar o dispositivo ao computador.

Seguidamente, aguardar um pouco para que o dispositivo seja carregado e apareça na janela da aplicação. Depois, clicar em Fix Now e aguardar que o pacote de instalação seja descarregado.

Logo após descarregar, basta confirmar a correção e aguardar até que a mesma esteja finalizada. Na maioria dos casos, podemos desligar o iPhone e começar a utilizá-lo após a reparação estar concluída.

Caso a reparação falhe, o que não é descabido de todo, então o modo Expert é o seguinte método para conseguir tentar resolver a questão. Neste caso, do modo Expert é provável que os dados se percam.

Características secundárias

Em contrapartida, o iToolab FixGo além de reparar dispositivos Apple, pode fazer algo mais. Entre essas funções, podemos tomar como exemplo o facto de pode reiniciar o seu iPhone ou iPad em modo de recuperação ou modo DFU com um único toque.

Contudo, existe uma função para o download do iOS sem iTunes para o seu dispositivo, com a condição de que, neste caso, não perderá absolutamente nenhum dado.

Atualmente, o iToolab FixGo consegue também corrigir problemas que surjam ao utilizar o iTunes ou o Finder num Mac. Centenas destes erros podem ser exibidos e a aplicação consegue aplicar um dos seus «tratamentos».

Por último, esta ferramenta ajuda ainda a corrigir problemas com a Apple TV, o que muitas aplicações concorrentes não podem ou não conseguem efetuar de todo. Na verdade, a Apple TV em Portugal não teve grande sucesso, contudo tem certamente a quota-parte de mercado.

Conclusão

Em síntese, para quem procura um programa simples, bem pensado, rápido e eficaz que ajuda a reparar um iPhone, iPad e outros dispositivos da Apple então acabou este pode ser o software ideal.

O iToolab FixGo, sem grandes dúvidas, é um dos melhores, na sua categoria. Com suporte à grande maioria dos modelos iPhone, passando do velhinho 3G até aos últimos 12 Pro Max.

O mesmo acontece com o sistema operativo iOS ou iPadOS – a versão mais recente é sempre suportada, com as versões mais antigas.

Para quem precisar reparar um dispositivo da maça roída, então o iToolab FixGo é a solução que ajuda a ajudar, sem grandes esforços.

iToolab FixGo