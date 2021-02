Número de utilizadores da Internet no mundo chega aos 4,66 mil milhões

A Internet cresce a cada volta que a Terra dá ao Sol. Assim, os números mais recentes, segundo um relatório de janeiro de 2021, apontam para que existam 4,66 mil milhões de utilizadores na Internet. Curiosamente, o mesmo relatório aponta para a existência de 5,22 mil milhões de utilizadores com dispositivos móveis (smartphone e telemóveis). Se no planeta existe, segundo estimativas de julho de 2020, uma população global 7,8 mil milhões de pessoas, então mais de metade do mundo está ligado.

É mais fácil entendermos os números de utilizadores da Internet, quando os números mostram que só nas redes sociais existem 4,2 mil milhões de utilizadores. Já se percebe onde estão as pessoas, verdade?

A Internet é cada vez mais o Santo Graal da vida das pessoas

A pandemia está a devastar uma geração e a marcar negativamente um planeta que ainda não se vê tão cedo livre desta doença. Contudo, a mudança de hábitos, forçou a que a Internet se tornasse cada vez mais preponderante na vida das pessoas. O online é agora o Santo Graal nos processos de trabalho, de aprendizagem e até de entretenimento.

O relatório mostra que em janeiro de 2021, a população mundial era de 7,83 mil milhões de pessoas. De acordo com um relatório da ONU, este número aumenta atualmente a uma taxa de 1% ao ano. Isso significa que, desde o início de 2020, a população global total aumentou em mais de 80 milhões de pessoas.

Atualmente, 5,22 mil milhões de pessoas em todo o mundo usam smartphones, o equivalente a 66,6% da população total mundial. Desde janeiro de 2020, o número de utilizadores de smartphones aumentou 1,8% (93 milhões), enquanto o número total de ligações móveis (pessoas com vários dispositivos) aumentou 0,9%, de 72 milhões para 8,02 mil milhões em janeiro deste ano.

Em janeiro de 2021, o número de pessoas que usam a Internet no mundo atingiu 4,66 mil milhões, um aumento de 316 milhões (7,3%) em relação ao período homólogo. Atualmente, a taxa de penetração global da Internet é de 59,5%. No entanto, o surto da COVID-19 teve um impacto significativo no número de utilizadores da Internet. Portanto, o número real pode ser maior.

Relativamente aos utilizadores em Portugal, existiam 8,52 milhões de utilizadores da Internet em janeiro de 2020. Assim, é notório o aumento do número de utilizadores da Internet em Portugal. Houve um crescimento de 251 mil utilizadores (+3,0%) entre 2019 e 2020.

Segundo o mesmo relatório, a penetração da Internet em Portugal era de 83% em janeiro de 2020.

Redes sociais são o vício do mundo

A pandemia relegou muitas pessoas para as suas casas e trouxe uma nova realidade ao trabalho e ao ensino. Aulas online, trabalho remoto e entretenimento forçado, justificam parte de uma nova realidade, mas as redes sociais, são que mais cresce.

Segundo os dados publicados, atualmente, existem 4,2 mil milhões de utilizadores de redes sociais em todo o mundo. Este número aumentou em 490 milhões nos últimos 12 meses, um aumento ano a ano de mais de 13%. O número de utilizadores das várias plataformas sociais agora representa mais de 53% da população global.

Em 2020, o número diário de novos utilizadores das redes sociais era de 1,3 milhões. Então, contas feitas, falamos em aproximadamente 155.000 novos utilizadores por segundo. Em termos de tempo gasto, o utilizador médio das redes sociais passa 2 horas e 25 minutos a navegar todos os dias. Em 2021, os utilizadores globais das redes sociais irão passar 3,7 biliões de horas a saltar nos perfis e nas páginas das redes sociais.

No que respeita a Portugal, em janeiro de 2020 existiam 7 milhões de utilizadores das redes sociais no país. Então, o número de utilizadores das redes sociais cá aumentou em 433 mil (+6,6%) entre abril de 2019 e janeiro de 2020. A penetração destas plataformas em Portugal era de 69% em janeiro de 2020.

Smartphones são o nosso primeiro ecrã

Apesar de se ter avançado que o mercado dos smartphones estava em queda, no pandémico ano de 2020, a verdade é que não foi para todos. A Apple, por exemplo, bateu um recorde de vendas tornou-se na maior vendedora de smartphones do mundo. No entanto, dados partilhados pela empresa App Annie revelou que os utilizadores Android em todo o mundo usam os seus telefones durante mais de 4 horas por dia.

Em geral, isso significa que os utilizadores Android usaram os seus smartphones mais de 3,5 biliões de horas nos últimos 12 meses. Além disso, os dados revelam também que os utilizadores já passam mais tempo nos smartphones do que a ver TV. Portanto, as pessoas consomem mais conteúdos nos seus dispositivos móveis.

Relativamente a Portugal, no que respeita ao uso dos smartphones, em janeiro de 2020 existiam 15,80 milhões de ligações móveis no país. No entanto, o relatório refere que o número de ligações móveis em Portugal diminuiu em 410 mil (-2,5%) entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020.

Em resumo, o utilizador médio da Internet usa a web em todos os dispositivos durante quase 7 horas por dia. Isso equivale a mais de 48 horas de tempo online por semana, ou seja, 2 dias em cada 7 dias online.

Supondo que o tempo médio de sono de todos por dia seja de 7 a 8 horas, isso significa que cerca de 42% das nossas vidas acordadas são passadas online. E o tempo que usamos a Internet é quase o mesmo que o tempo que dormimos.