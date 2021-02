Vodafone: Box da TV perde som! Clientes em desespero com problema

Face à pandemia que vivemos por causa da COVID-19, os desafios são enormes em vários serviços. Na área das comunicações digitais o Pplware sabe que existe um crescimento de clientes, para serviços de internet, mas também ao nível da manutenção.

De acordo com informações recentes, há clientes em desespero por causa de avarias na box da TV da Vodafone.

Clientes da Vodafone obrigados a reiniciar a box várias vezes…

Alguns clientes da Vodafone estão com um problema que se arrasta há meses. Segundo revela o canal Nit, algumas boxes de TV deixam de ter som, problema que acontece ao fim de algumas horas ligada. Os clientes são forçados a reiniciarem o serviço. Esta situação repete-se sistematicamente desde o ano passado, mas, apesar das queixas, a operadora ainda não conseguiu encontrar uma solução em definitivo.

De acordo com uma fonte da própria Vodafone, “há um bug na programação da box e que só será resolvido na próxima atualização do sistema”. Nesse sentido, o próprio apoio a clientes da operadora está a dar indicações aos clientes de como podem resolver temporariamente o problema, ou seja, sempre que tal aconteça devem reiniciar os serviços.

Como este problema que está a afetar muitos clientes, há quem queira rescindir contrato com a operadora. A Vodafone tem referido aos assinantes queixosos que esta situação não é motivo suficiente para a rescisão dos contratos de fidelização. No entanto, a Nit consultou a Deco que referiu que…

Neste cenário, os clientes têm legitimidade para rescindir o contrato unilateralmente sem qualquer compensação financeira para a operadora. Estamos a falar de um caso de falta de apoio técnico e da qualidade dos serviços acordados

Segundo a Deco, os assinantes da Vodafone devem enviar uma reclamação oficial por escrito para a operadora, através de um e-mail, carta registada ou no livro de reclamações online. Se, no prazo de 15 dias, a situação não estiver corrigida, podem legalmente avançar com o cancelamento do contrato. Em alternativa, os clientes têm ainda a possibilidade de exigir à Vodafone que lhes faça um acerto na fatura do mês seguinte para mitigar os prejuízos que tiveram com estas falhas do serviço.

Por agora não há mais nenhum esclarecimento por parte da Vodafone.