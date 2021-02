Se tem uma empresa que está a contratar ou se é candidato a uma oferta de trabalho, então este artigo é mesmo para si. Isto porque o processo de seleção passa normalmente por uma entrevista de emprego onde as perguntas devem ser pertinentes e as respostas cuidadas e inteligentes.

Neste sentido, Elon Musk utiliza uma técnica científica para descobrir quem está a mentir nas entrevistas de emprego.

Está nervoso porque tem dentro de momentos uma entrevista de emprego? Ou, por outro lado, como empregador, não conseguiu ainda definir as questões-chave mais pertinentes para colocar aos candidatos que se propõem a uma vaga na sua empresa?

Então talvez o CEO da Tesla possa dar uma ajuda.

Elon Musk usa técnica para saber quem mente nas entrevistas de emprego

Antes de mais, o candidato deve ser sincero no seu currículo e não colocar informações falsas com o objetivo de impressionar. É importante conseguir provar tudo o que consta no seu CV, através de documentos de suporte.

Mas Elon Musk utiliza uma técnica interessante de forma a conseguir detetar os candidatos que mentem nas entrevistas de emprego. Resume-se tudo a uma simples pergunta:

“Conte-me sobre um problema que teve e como o conseguiu resolver“

Para Elon Musk, as verdadeiras habilidades dos entrevistados não se encontram no seu currículo. Para ele não interessa a universidade ou o grau de escolaridade. O que realmente importa para o CEO da Tesla é a sua capacidade de analisar aquilo que conta.

Neste sentido, o executivo faz a pergunta acima que, no fundo, é um truque para perceber se a pessoa é ou não mentirosa. Ou seja, uma vez que é pedido que descreva uma situação que a pessoa resolveu sozinha, então deverá explicar o sucedido de forma detalhada. E, como sabemos, os detalhes fazem toda a diferença.

Quem mente, normalmente fala menos

Esta questão é corroborada cientificamente num estudo publicado em dezembro de 2020 pelo Journal of Applied Research in Memory and Cognition. O estudo pretendeu demonstrar como detetar mentirosos e, segundo os resultados, as pessoas que mentem costumam falar menos.

Uma das técnicas denomina-se Asymmetric Information Management (AIM) e é projetada de forma a que o entrevistado consiga provar a sua própria inocência.

De acordo com Cody Porter, uma das autoras do estudo e investigadora na Universidade de Portsmouth:

Pequenos detalhes são a força vital das investigações forenses e podem fornecer aos investigadores factos para verificar e testemunhas para questionar.

Em suma, quanto mais longo for o discurso, e mais detalhes forem fornecidos, maior credibilidade terá a pessoa. Para além disso, o entrevistador pode ainda corroborar os dados que estão a ser revelados. Ou seja, segundo o estudo, falar muito é símbolo da inocência.

A equipa de investigadores explicou que as pessoas que queriam esconder a sua culpa nalguma situação, não forneceram muitas informações para não serem ‘apanhadas’. O estudo diz ainda que o método AIM aumenta a probabilidade de detetar mentirosos em quase 70%.

Assim, caso esteja a preparar-se para entrevistar alguém ou para ser entrevistado, poderá ter em atenção esta técnica.