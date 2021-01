Apple já é a maior vendedora de smartphones do mundo

A Apple apresentou ao mundo os seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2020. E as notícias não podiam ser melhores para a comunidade da maçã, uma vez que a empresa de Tim Cook ultrapassou os 100 mil milhões de dólares em receita.

E a marca pode abrir mais uma garrafa de champanhe pois é agora a maior vendedora de smartphones do mundo!

A Apple está mesmo numa boa maré, trocando as voltas a todos aqueles que julgavam que a marca não iria sobreviver depois da morte de Steve Jobs.

Neste sentido, a empresa de Cupertino anunciou ontem que ultrapassou a espantosa marca de 100 mil milhões de dólares em receita no último trimestre de 2020. Mas as boas notícias não se ficam por aqui.

Apple é agora a maior vendedora de smartphones do mundo

Segundo um relatório da Counterpoint Research, o mercado global de smartphones continua a recuperar, conseguindo um aumento de 8% para 395,9 milhões de unidades vendidas.

E após a apresentação dos resultados financeiros, a Apple tornou-se líder mundial no mercado de smartphones. A marca da maçã conseguiu um salto notável nas entregas de smartphones no seu último trimestre do ano passado. De acordo com a Counterpoint, a empresa consegue assim 21% na participação de mercado neste quatro trimestre, registando um crescimento de 96% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Tudo indica que este valor se deve essencialmente às vendas do novo iPhone 12, o primeiro da marca já com suporte à rede 5G. Para além disso, houve ainda um contributo significativo das pessoas que quiseram atualizar os seus iPhones mais antigos para os novos modelos.

Por sua vez, a Samsung caiu para o segundo lugar com 62,5 milhões de unidades vendidas no quatro trimestre. Já a Xiaomi surge em terceiro lugar, com 43 milhões de unidades enviadas.

Huawei ultrapassada pela OPPO e Vivo

Outra curiosidade é que, pela primeira vez, a OPPO e a Vivo ultrapassaram a Huawei e conseguiram o quatro e quinto lugar, respetivamente. A Huawei caiu para o sexto lugar no quarto trimestre de 2020, registando uma significativa queda de 35%.

No que respeita ao panorama ano-a-ano, a Samsung liderou o mercado global no ano de 2020, com 255,7 milhões de smartphones vendidos. Por outro lado, a Realme destaca-se como sendo a marca que registou um crescimento mais rápido, de 65% ano-a-ano.

A Apple ocupa o segundo lugar com mais de 201 milhões de vendas, seguida da Xiaomi com pouco mais de 187 milhões de smartphones entregues.