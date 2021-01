Dica: Quer mudar o browser do Windows 10? Esta é a forma mais simples

Os browsers são hoje uma ferramenta essencial, presente em cada PC e smartphone, e que usamos de forma quase inconsciente. Com toda a informação que a Internet oferece, é impossível não os usar e de forma permanente.

Com toda a oferta de browsers que existe, torna-se por vezes difícil escolher uma solução que seja perfeita. Assim, pode ser necessário mudar de browser com alguma frequência. Isso é simples de realizar no Windows 10.

Browser: uma ferramenta essencial atualmente

Mudar de browser pode não ser uma ação comum, mas muitos utilizadores arriscam este passo. Descobrem novas propostas e novas funcionalidades cativantes. Como a adoção pode ser definitiva, é importante que o Windows 10 se adapte.

O Windows 10 tem uma forma muito simples de gerir as suas diferentes opções. Tudo está concentrado na zona de Definições e aqui podem mudar todas as configurações que o sistema tem. Assim, tudo fica mais simples de tratar.

Simples de mudar no Windows 10

Mudar o browser não é um processo complicado e que pode ser feito diretamente neste software. Mas uma vez que cada um tem isso presente em áreas diferentes, pode ser confuso. Assim, abram as Definições do Windows 10 e escolham a opção Aplicações.

Para avançarem devem depois disso escolher o separador Aplicações predefinidas, onde tudo pode ser alterado. Do lado direito encontram depois a lista de apps associadas a funções do Windows 10, entre elas o browser que está definido.

Podem repetir sempre que quiserem

Para mudar só precisam de clicar nesta opção e escolherem o novo browser que vão querer tornar padrão desse momento em diante. Assim, ao clicarem num endereço web, será essa a proposta a se aberta diretamente. Podem sempre, claro, abrir outro browser e usar.

É desta forma simples que podem mudar o browser padrão do Windows 10 para outra proposta que esteja no sistema. Alterem esta ferramenta sempre que quiserem experimentar uma nova proposta ou se encontrarem um browser melhor e com melhor opções.