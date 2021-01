No meio de todos os problemas do WhatsApp, há apps que conseguem crescer. O Telegram é uma das que mais lucra com isso, ao receber milhares de novos utilizadores, que procuram uma solução mais privada.

Claro que há uma adaptação e uma preparação, para assim receber estes utilizadores. A mais recente novidade vem dar uma ajuda essencial na migração. O Telegram já consegue importar conversas do WhatsApp.

Uma novidade muito importante

O Telegram recebeu muitas funcionalidades recentemente. Está a adaptar-se de forma natural aos novos utilizadores e a dar-lhes o que estes estão habituados a ter no WhatsApp. Claro que há alguns extras relevantes e que são também importantes.

O mais recente surgiu agora e é uma ajuda essencial para quem está a migrar do WhatsApp para o Telegram. A partir de agora é possível importar todas as conversas para o novo serviço e integrá-las nos contatos certos.

Importar conversas do WhatsApp

Para realizar este processo simples só precisam de aceder às definições de cada conversa. Aqui, no final, vão ter a opção de exportar a conversa, sendo perguntado se querem levar também os anexos. Devem concordar preferencialmente nesta opção.

Na lista de destinos possíveis, vão encontrar agora o Telegram. Caso tenham a mais recente versão da app, vão poder escolher e importar corretamente as mensagens do WhatsApp. O passo seguinte é escolher qual dos contatos vai receber as mensagens.

Enviar para conversas do Telegram

No final vão receber uma confirmação de que o processo correu com sucesso. Ao acederem à conversa vão ver todas as mensagens arrumadas, mas com uma indicação de que foram importadas. Têm ainda uma informação de que estas vêm de um serviço externo.

Este é aparentemente um processo que apenas está disponível por agora no iOS, mas que em breve irá chegar também ao Android. Com esta ajuda essencial será muito mais simples fazer a mudança do WhatsApp para o Telegram.