Nothing – Depois da OnePlus, Carl Pei lança uma nova marca

A OnePlus foi criada no final de 2012 por Carl Pei e Pete Lau. Estes dois homens fizeram da empresa uma das de maior sucesso no segmento dos smartphones e que continua a marcar a sua posição. Mas 2020 ficou marcado pela saída inesperada de Carl Pei e a garantia de uma nova aventura pelo mundo da tecnologia.

Assim, nasceu a Nothing.

Carl Pei, o cofundador da OnePlus, abandonou a empresa no final do ano passado, para se lançar numa nova aventura. Depois de poucos meses de espera, eis que foi anunciado o nome da sua nova empresa, a Nothing.

Nothing – a tecnologia perfeita deve “parecer nada”

Na descrição da Nothing pode ler-se que se trata de uma “empresa de tecnologia para o consumidor com sede em Londres”. Além de Carl Pei, como fundador, existem ainda nomes associados a este projeto, como investidores. Entre eles está o inventor do iPod, Tony Fadell, o cofundador da Twitch, Kevin Lin, o CEO do Reddit, Steve Huffman, e ainda Casey Neistat.

Será ainda no primeiro semestre do ano que deverão então chegar ao mercado os primeiros “dispositivos inteligentes” Nothing.

Em comunicado à impressa, Carl Pei referiu que a empresa terá como missão quebrar as barreiras entre as pessoas e a tecnologia.

A missão da Nothing é remover as barreiras entre as pessoas e a tecnologia para criar um futuro digital perfeito. Acreditamos que a melhor tecnologia é linda, mas natural e intuitiva de usar. Quando suficientemente avançado, deve desaparecer no fundo e parecer nada.

Apesar deste anúncio, não se sabe ainda em que segmento da tecnologia a Nothing vai atuar nem quem serão os seus concorrentes. Serão dispositivos inteligentes (smart devices) e a empresa deverá ter um ecossistema de dispositivos, mas nada mais se sabe além disto.

Carl Pei responde a alguns rumores… mas não revela nada

É claro que alguns rumores foram surgindo e no ano passado foi avançado que esta nova empresa deveria atuar no segmento da música, onde se incluiria a produção de uns auscultadores. Apesar de não ter recusado esta informação, Carl Pei, quando questionado sobre esta possibilidade, referiu que a empresa seria muito mais que isso.

Outro pormenor avançado pelo cofundador da OnePlus numa entrevista prende-se com o facto de a Nothing estar focada, nesta primeira fase, em hardware.

Não passamos muito tempo a pensar sobre a parte de software

Portanto, a possibilidade de ser lançado um serviço de streaming, como também havia sido avançado, não deverá existir.

Resta agora aguardar por mais desenvolvimentos e pelos primeiros lançamentos da marca Nothing que já está a espevitar o mercado e a aguçar a curiosidade do público.