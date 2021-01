A Tesla não tem apostado em renovar os seus carros elétricos de forma constante como muitas marcas fazem. Têm existido alterações de pormenor, mas que quase passam despercebidas à maioria das pessoas.

Esse não será certamente o caso com o que agora foi apresentado. O Model S vai ser totalmente renovado e a Tesla já mostrou os novos interiores. Estes são disruptivos e vão conseguir surpreender todos. Conheça então o que a marca reservou para muito breve

Foi em dia de apresentação de resultados, que continuam a revelar-se fantásticos, que a Tesla resolveu mostrar uma surpresa. Falamos do novo Model S e dos seus interiores. Este novo carro vai chegar em breve e mostra que esta é uma marca inovadora e disruptiva.

Depois de muitos anos com o mesmo look, a marca resolveu renovar totalmente este modelo. Se no exterior as linhas base são mantidas, é no interior que tudo muda. Há uma clara inspiração no Model 3 e no Model Y, onde foram buscar muitos elementos.

Há 2 elementos se destacam de imediato neste novo modelo e que são totalmente diferentes. Falamos claramente do novo volante do novo modelo, que segue a linha do Tesla Model 3, mas com uma inspiração do Roadster.

Também a nova consola, dominada por um ecrã horizontal revela uma imagem diferente e mais ajustada a este Tesla. Esta é complementada com muitos mais ecrãs espalhados pelo carro.

Claro que há depois um novo tejadilho de vidro, que traz uma luminosidade ainda maior ao interior do Model S.

Os bancos traseiros são renovados e têm agora uma consola central maior e com mais area útil de utilização.

Se no campo da estética este novo Model S surpreende, o mesmo podemos dizer das prestações. A Tesla tem já no site uma nova proposta, o Model S Plaid+ garante uma autonomia de mais de 840 km e uma velocidade máxima de 320 km/h. A marca garante que em 2,1 segundos chega ao 100 km/h.

Claro que todas estas novidades vêm com um preço elevado. O modelo base custa 90.990 € e o Plaid+ custa de base 140.990 €. A Tesla aponta para a chegada ao mercado deste modelo de topo no final de 2021 e os modelos mais acessíveis estão disponíveis para entrega em setembro deste ano, mesmo no mercado português.