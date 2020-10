Mercado dos smartphones sofre alterações: Apple perde terceiro lugar para a Xiaomi

O mercado dos smartphones enfrentou grandes desafios neste ano de 2020. Na verdade, o mundo inteiro está ainda a enfrentar novos desafios e parece o pior ainda pode estar para vir. Contudo, se nos primeiros meses em que a pandemia surgiu as vendas de smartphones caíram drasticamente, os últimos meses trouxeram alguma esperança às fabricantes. Samsung, Huawei e Xiaomi fazem agora parte do pódio das empresas que mais venderam smartphones no último trimestre.

A grande surpresa é a queda da Apple para a quarta posição.

Crescimento de vendas de smartphones em mercados emergentes

Durante muito tempo vimos a Samsung como principal vendedora de smartphones no mundo, seguida da Apple. Depois veio a Huawei agitar as águas e a Xiaomi que também se impôs no mercado. Com a pandemia da COVID-19 a assolar o mundo, a Huawei tirou partido disso, cresceu na China e, globalmente, roubou mesmo o lugar à Samsung, mesmo com todo o mercado em recessão.

Contudo, os últimos meses foram de esperança. No total, durante o terceiro trimestre de 2020 foram vendidas 353,6 milhões de unidades de smartphones no mundo, contrariando as previsões que era mais pessimistas. A índia, como mercado emergente, foi um dos que mais contribuiu para esta recuperação e, também por isto, observemos as alterações na tabela das empresas que mais venderam.

Além da Índia, destaca-se o Brasil a Indonésia e a Rússia que apresentaram um grande crescimento em termos de vendas de smartphones.

Neste período, o ensino à distância e as promoções de smartphones foram o grande impulsionador deste crescimento de vendas nestes países, principalmente. Por isso, temos um aumento da procura por modelos de baixo custo, contra os modelos de alta gama. Uma tendência que, aliás já se tinha vindo a verificar.

A queda da Apple… o atraso do iPhone

Nos mercados desenvolvidos as quebras nas vendas forma mais acentuadas neste último trimestre, principalmente com a Apple a ver as suas vendas a cair.

O atraso no lançamento do iPhone um mês foi crucial para tal quebra… Assim, hoje vemos a Xiaomi a ultrapassar a Apple e a conquistar o terceiro lugar de vendas. É quase óbvio, considerando as previsões de vendas do novo iPhone, que neste próximo período de três meses, a Apple venha novamente a conquistar o seu lugar.

O caso da Huawei também é curioso de analisar. A empresa que esteve durante algum tempo em primeiro lugar de vendas no mundo, volta a perder para a Samsung. Apesar de toda a superação, as guerras com os Estados Unidos e mesmo com alguns países europeus, têm sido cruciais para o entrave no crescimento efetivo da empresa.