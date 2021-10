M1 Pro e M1 Max fogem ao controlo da Apple. Serão indícios para as novidades de amanhã?

A Apple fez saber que no próximo dia 18 de outubro, segunda-feira, irá realizar um novo evento. Este, com o nome de Unleashed, deverá apresentar a renovada gama de computadores da empresa equipados com as novas versões dos poderosos processadores Apple Silicon. Para reforçar esta suspeita, apareceram agora indícios com as referências aos chips M1 Pro e M1‌ Max.

Estamos assim a menos de 24 horas do esperado lançamento dos novos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas.

Depois de lançamentos a renovar as linhas dos iPad e dos iPhone, falava-se que era altura certa para a Apple lançar a evolução do seu processador Apple Silicon nas versões profissionais do MacBook. Depois de ter equipado, no passado, o MacBook Air e MacBook Pro de 14 polegadas com o M1, o salto para a gama superior está a ser muito aguardado.

Segundo alguns indícios, os novos MacBook Pro serão alimentados pela próxima geração de silício da Apple. Estes apresentam até 10 núcleos de CPU, com oito núcleos de alto desempenho e dois de baixo consumo de energia. Em gráficos, espera-se que a Apple inclua duas variações do seu próximo chip, incluindo núcleos de 16 e 32 GPU.

Nem será M1X nem M2?

Bom, a Apple tem uma tendência para a continuidade das nomenclaturas. Não costuma ser radical a mudar os nomes e as designações. Claro, não há regra sem senão, e já vimos no passado uma ou duas destas exceções. Contudo, a marca é muito "conservadora". Por esse motivo, muitos rumores davam conta que depois do M1 a designação mais coerente seria M1X. Apesar disso, também não seria descabida a opção M2 para significar o salto mais considerável no desempenho em comparação com o ‌M1‌.

Contudo, numa nova reviravolta deste enredo, os novos chips poderão ser chamados de "‌M1‌ Pro" e "‌M1‌ Max".

Quem levantou o véu desta eventual novidade foi Mark Gurman da Bloomberg que, no seu boletim informativo Power On, mencionou os nomes "‌M1‌ Pro" e "‌M1‌ Max", com as mesmas resoluções de ecrã para os futuros MacBook Pro, no macOS Monterey beta no mês passado.

Embora os nomes tenham aparecido em logs de aplicações, Gurman diz que a Apple pode não adotar esta abordagem de nomenclatura potencialmente confusa.

A história poderá ser boa conselheira

Conforme referimos em cima, a Apple por vezes ajusta os nomes conforme a sua evolução. Saltos pequenos nos chips receberam no passado as letras "X" e "Z". Se bem se lembram, foi a forma da empresa de Cupertino representar iterações atualizadas do chip de linha de base. Por exemplo, com o iPad Pro 2018, a Apple rotulou o chip de "A12X", baseado no chip A12 para o iPhone XS.

Portanto, está lançada a dúvida que será desfeita amanhã, dia 18 de outubro, no evento que deverá mostrar ao mundo os novos MacBook Pro. Além disso, também deverá ser apresentado um Mac mini de última geração, os AirPods de terceira geração, e, quem sabe, não aparacerá também um Apple iMac de silicone maior.

Amanhã o evento será seguido em tempo real aqui no Pplware.

