Roman da NASA vai ser lançado nove meses mais cedo: prepara-se uma avalanche de dados

A NASA concluiu o abastecimento de combustível do telescópio espacial Nancy Grace Roman, dando mais um passo em direção ao lançamento, agora previsto para o final de agosto, nove meses antes do que estava inicialmente planeado.

Segundo a própria NASA, o Roman foi identificado como a missão com maior prioridade no Decadal Survey de Astronomia e Astrofísica de 2010, o processo através do qual a comunidade científica norte-americana define as prioridades da década seguinte nesta área.

Tem o mesmo espelho principal do Hubble (2,4 metros), mas um campo de visão pelo menos 100 vezes maior, o que lhe permite captar a luz de milhares de milhões de galáxias ao longo da missão.

O observatório foi desenhado para responder a questões centrais em três áreas:

Energia escura, o fenómeno misterioso que está a fazer o Universo expandir-se cada vez mais depressa; Descoberta de exoplanetas, ajudando os investigadores a perceber quantos se assemelham à Terra; Astrofísica infravermelha.

Vai ainda gerar uma quantidade de dados sem precedentes. Segundo a NASA, o Roman vai enviar cerca de 1,4 terabytes de dados por dia, face aos 50-60 gigabytes diários do James Webb e aos três gigabytes do Hubble.

Ao longo dos cinco anos de missão principal, isso deverá somar 20 mil terabytes (20 petabytes), cerca de 500 vezes mais rápido do que o Hubble, que acumulou 172 terabytes de dados desde o seu lançamento em 1990.

Abastecimento assegurado

No dia 25 de julho, os técnicos da NASA terminaram uma operação especialmente sensível, com o carregamento de cerca de 1100 litros de hidrazina no observatório, na Payload Hazardous Servicing Facility, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Trata-se de um combustível tóxico e altamente reativo, pelo que este tipo de procedimento exige protocolos de segurança rigorosos e é sempre encarado como um dos momentos mais críticos da preparação para o lançamento.

Este propolente vai ser essencial depois da separação do foguetão, permitindo ao Roman realizar as manobras necessárias para alcançar o ponto Lagrange 2 Sol-Terra (L2), localizado a cerca de 1,6 milhões de quilómetros da Terra, aproximadamente quatro vezes a distância que nos separa da Lua.

É lá que o telescópio vai instalar-se permanentemente para observar o cosmos.

Para que serve o combustível

Já em órbita ao redor do L2, o Roman vai depender deste combustível para alimentar dois tipos de propulsores:

Uns responsáveis por manter o telescópio na trajetória correta ;

; Outros que garantem que os painéis solares permanecem sempre virados para o Sol, a sua principal fonte de energia ao longo de toda a missão.

A missão principal do Roman está prevista para durar cinco anos, mas a NASA garante que há combustível suficiente a bordo para sustentar uma possível extensão por mais cinco anos.

Recentemente, a equipa responsável já tinha limpo e testado os seis painéis solares do telescópio, preparando-os para as condições do lançamento.

O que vem a seguir

Com o abastecimento concluído, os próximos passos passam por fixar o Roman a um dispositivo que o vai prender ao andar superior do foguetão. Depois disso, o telescópio será encapsulado dentro do fairing, que o protege das forças aerodinâmicas e do calor durante a subida até ao espaço.

O lançamento está agendado para não antes das 7h26 (hora do Leste dos Estados Unidos) de domingo, 30 de agosto, a bordo de um foguetão Falcon Heavy da SpaceX, a partir do Launch Complex 39A, também no Kennedy Space Center.

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