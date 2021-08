Revelada alguma da magia gelada de NHL 22

À semelhança de muitos outros jogos de desporto, a série NHL da Electronic Arts tem mostrado, ano após ano, uma evolução extraordinária. Tanto a nível gráfico, como no capítulo sonoro e, acima de tudo, ao nível da jogabilidade, os últimos jogos NHL mostraram o que de melhor se pode fazer num jogo de hóquei no gelo.

Recentemente a EA Sports mostrou um novo trailer que mostra precisamente essa evolução de NHL 22.

A EA Sports revelou recentemente um novo vídeo no qual mostra algo mais sobre a jogabilidade da NHL 22 que terá data de lançamento a 15 de outubro próximo.

Este vídeo permite uma primeira análise detalhada à jogabilidade do primeiro verdadeiro jogo da NHL de próxima geração. NHL 22 dá um salto geracional em frente com o motor Frostbite, fornecendo a atualização mais visualmente distinta até à data.

Apoiado por inúmeras outras melhorias em todo o jogo, incluindo. Superstar X-Factors, física de stick melhorada, expressões de jogadores e muito mais, a experiência de gameplay também nunca foi melhor.

Este trailer mostra as habilidades do Superstar X-Factor, que corresponde a um conjunto de habilidades únicas que melhoram e transformam a performance dos jogadores no gelo.

O jogo usa o motor Frostbite que possibilitou a revolução visual de toda a experiência on-ice, melhorando a fidelidade de ambientes, detalhes do jogador e efeitos de iluminação em todo o tabuleiro. O motor Frostbite vai permitir que a equipa de desenvolvimento faça da EA Sports NHL 22 a primeira verdadeira experiência de hóquei da próxima geração.

As melhorias de jogabilidade em destaque:

Transmissão de Realidade Aumentada: Todo o novo design visual de realidade aumentada integra perfeitamente estatísticas de jogos diretamente na ação através de sobreposições em superfícies ambientais. Expressões Faciais do Jogador: os jogadores são mais realistas do que nunca com movimentos oculares detalhados e expressões de rastreio e facial que reagem ao ambiente em mudança e eventos à sua volta. Stick Physics: novas interações de vara fisicamente verdadeiras significam movimento mais realista ao longo das pranchas sem varas perfurando a geometria, chamadas de penalidade mais precisas do contacto stick-on-body e batalhas para o disco que são justos e baseados em habilidades. Skill Moves & Environments: novos movimentos e ambientes brilharão com detalhes surpreendentes graças à Frostbite.

NHL 22 será lançado a 15 de outubro de 2021 na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.