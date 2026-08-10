O conflito contra uma ameaça ancestral de 1666: Amsterdam

1666: Amsterdam, o novo jogo do criador de Assassin's Creed apresenta uma dupla improvável unida através dos séculos para enfrentar uma ameaça ancestral.

Depois de vários meses de expectativa, 1666: Amsterdam, o novo projeto de Patrice Désilets, voltou a mostrar-se ao público com um novo vídeo de jogabilidade dedicado às duas personagens centrais da aventura. O criador de Assassin's Creed continua a levantar o véu sobre aquele que promete ser um dos projetos narrativos mais ambiciosos do seu estúdio, Panache Digital Games, revelando uma história que mistura acontecimentos históricos, elementos sobrenaturais e exploração numa misteriosa Amesterdão do século XVII.

O novo Gameplay Feature coloca em destaque Noa, herdeira de uma antiga linhagem conhecida como os Zaindaris, cuja missão é perseguir e eliminar os enigmáticos Originals. Ao seu lado estará Aaron, uma personagem cuja existência desafia toda a lógica: depois de ser transportado misteriosamente cerca de trezentos anos para o passado, acaba preso no corpo de um gato. A ligação entre ambos será um dos pilares da narrativa, obrigando-os a cooperar para descobrir segredos ocultos e impedir que uma força ancestral altere o equilíbrio do mundo.

Embora a premissa pareça invulgar, ela enquadra-se na abordagem criativa que Patrice Désilets tem seguido ao longo da sua carreira. Conhecido por privilegiar a exploração, a narrativa ambiental e a liberdade do jogador, o diretor criativo procura agora construir um universo onde o sobrenatural se cruza com acontecimentos históricos reais, criando uma experiência que vai muito além da simples aventura de ação.

O novo vídeo oferece também um primeiro olhar mais aprofundado sobre algumas das mecânicas centrais do jogo. Noa terá acesso a um conjunto de ferramentas e poderes místicos ligados ao seu legado, permitindo-lhe interagir com o mundo de formas únicas. Já Aaron, apesar de se encontrar preso na forma de um gato, desempenhará um papel essencial na exploração, na descoberta de informação e na resolução de situações que seriam impossíveis para um humano.

Esta relação entre as duas personagens parece assumir um papel semelhante ao de uma parceria permanente, onde cada uma possui capacidades distintas e complementares. Em vez de funcionar apenas como um companheiro narrativo, Aaron promete influenciar diretamente a jogabilidade, incentivando os jogadores a observar o ambiente sob diferentes perspetivas.

A história decorre numa Amesterdão marcada por conspirações, sociedades secretas e memórias de um passado distante. A cidade surge como muito mais do que um simples cenário, tornando-se parte integrante da narrativa através dos seus mistérios, das suas figuras históricas e dos segredos escondidos nas suas ruas e canais. Segundo a história do jogo, os jogadores irão participar no ritual de iniciação de Noa como nova Collector, enquanto seguem pistas deixadas ao longo de séculos e escolhem o companheiro que os acompanhará nesta jornada.

Esta ideia de escolha sugere que a narrativa poderá apresentar diferentes abordagens ou consequências, reforçando a aposta da Panache Digital Games em experiências definidas por decisões dos jogadores. O estúdio tem defendido desde a sua fundação uma filosofia baseada em sistemas emergentes e liberdade de ação, procurando criar mundos onde a curiosidade seja recompensada e onde cada descoberta tenha significado.

Fundada em Montreal em 2014 por Patrice Désilets e Jean-François Boivin, a Panache Digital Games ganhou reconhecimento com Ancestors: The Humankind Odyssey, um título que privilegia a exploração e a evolução da humanidade Com 1666: Amsterdam, o estúdio parece manter essa identidade, mas aposta agora numa narrativa mais estruturada e cinematográfica, sem abdicar da liberdade que caracteriza os seus projetos.

Ainda sem uma data de lançamento anunciada, 1666: Amsterdam já pode ser adicionado às listas de desejos no Steam e na Epic Games Store. À medida que novos detalhes vão sendo revelados, o jogo continua a afirmar-se como um dos projetos independentes mais interessantes atualmente em desenvolvimento, não só pelo seu cenário histórico, mas também pela forma original como combina ação, exploração e elementos sobrenaturais numa aventura assinada por um dos nomes mais influentes da história dos videojogos.