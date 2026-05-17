Forza Horizon 6 bate recorde na Steam: 178 mil jogadores em simultâneo

O lançamento antecipado de Forza Horizon 6 está a revelar-se um enorme sucesso para a Playground Games. O novo exclusivo de corridas já bateu recordes na Steam e tornou-se no título mais popular de toda a franquia nas primeiras horas após a estreia.

Forza Horizon 6 supera largamente o desempenho do jogo anterior

O Forza Horizon 6 chegou esta sexta-feira em acesso antecipado para os jogadores que adquiriram a edição Premium, e os primeiros números mostram um arranque extremamente positivo. Além das análises favoráveis da imprensa especializada, o público também respondeu em massa, especialmente na Steam.

O novo jogo da Playground Games alcançou um pico impressionante de 178 mil jogadores em simultâneo na plataforma da Valve, ultrapassando largamente os resultados obtidos pelo capítulo anterior da série. O valor foi registado durante a tarde e consolidou imediatamente o jogo como o maior lançamento da saga em termos de utilizadores concorrentes.

Os números iniciais mostram uma evolução enorme face ao Forza Horizon 5. Em 2021, o título anterior tinha registado um máximo de pouco mais de 81 mil jogadores em simultâneo na Steam durante o período de estreia. Agora, a nova edição praticamente duplicou esse resultado.

Outro detalhe relevante é a consistência da adesão. Desde a abertura do acesso antecipado, o Forza Horizon 6 manteve-se acima dos 120 mil jogadores em simultâneo durante várias horas consecutivas. Este cenário demonstra claramente o elevado nível de expectativa que existia em torno do lançamento, tanto no PC como nas consolas Xbox Series X|S.

Apesar de o acesso antecipado estar limitado aos utilizadores que compraram a edição Premium, com um preço a rondar os 120 euros, a adesão acabou por superar as previsões. O lançamento global para os restantes jogadores está marcado para o próximo dia 19 de maio.

Polémica com versão pirateada não travou o sucesso

Os excelentes resultados chegam poucos dias depois de uma situação polémica relacionada com a distribuição antecipada do jogo. Antes do lançamento oficial, começaram a circular relatos de que os ficheiros de pré-carregamento na Steam estavam acessíveis sem a devida encriptação, o que terá facilitado a criação de versões pirateadas.

Embora a Playground Games tenha negado que essa fosse a origem do problema, as cópias ilegais espalharam-se rapidamente em vários fóruns online. A situação gerou ainda mais discussão quando o estúdio anunciou medidas severas contra quem utilizasse versões pirateadas do jogo, incluindo bloqueios permanentes de hardware e da própria conta.

Parte da comunidade considerou a decisão demasiado agressiva, levantando dúvidas sobre o impacto que a polémica poderia ter no lançamento. Ainda assim, os primeiros indicadores mostram precisamente o contrário.

Com estes resultados iniciais, Forza Horizon 6 posiciona-se desde já como um dos lançamentos mais fortes de 2026. O elevado número de jogadores em simultâneo e a receção positiva da comunidade reforçam a popularidade da franquia e confirmam que o entusiasmo em torno do jogo era mais do que justificado.

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