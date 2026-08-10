Perdeu, estragou ou roubaram/furtaram o seu Cartão de Cidadão?

Perdeu o Cartão de Cidadão, ficou danificado ou foi vítima de furto? Já não precisa de se deslocar a um balcão para tratar do cancelamento. O documento pode ser cancelado através da app gov.pt.

Cancelamento do Cartão de Cidadão é da responsabilidade do IRN

Para efetuar o cancelamento, é necessário ter consigo a Carta PIN do Cartão de Cidadão. A funcionalidade também está disponível para representantes legais de menores de 16 anos ou de pessoas em regime de maior acompanhado.

O cancelamento é da responsabilidade do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN). Depois de cancelado, o Cartão de Cidadão deixa imediatamente de ser válido, sendo possível pedir uma segunda via através da própria aplicação.

A funcionalidade pode ser particularmente útil em situações de perda ou furto, permitindo bloquear rapidamente o documento e reduzir o risco de utilização indevida.

A app gov.pt é a aplicação oficial dos serviços públicos digitais do Estado português. Permite aceder, através do smartphone, a vários documentos digitais e serviços públicos, evitando em alguns casos a deslocação a um balcão.

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