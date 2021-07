A Nokia é uma das marcas mais importantes do mercado dos smartphones. Com os seus telefones clássicos conquistou o mercado e poucos eram o que não tinham um dispositivo desta marca. A inovação era uma certeza e o design completamente diferente do habitual.

Com a mudança de mãos e depois de muitos anos em que esteve ausente, a Nokia está de volta, com muita força. Algo que a marca quer manter são os seus clássicos, com uma novidade apresentada agora. O mítico Nokia 6310 chegou agora, 20 anos após ter estado no mercado.

Dos muitos smartphones clássico, a Nokia tem uma quota-parte muito grande. São bem conhecidas as propostas que a marca e que são ainda hoje ícones e que todos se recordam, com nostalgia e até saudade. O Nokia 3310 é um desses, que já voltou há alguns anos.

Aproveitando este momento, a Nokia quer trazer um novo clássico para o mercado. Falamos do mítico Nokia 6310, que a marca renovou e que é a mais recente proposta da marca. Mantém parte da sua mítica e da sua imagem, mas adaptando-se aos dias de hoje.

Claro que este novo Nokia 6310 está ajustado ao que é hoje pedido, mas não sendo um smartphone a que estamos habituados. Mantém o teclado físico e o seu ecrã bem generoso (2,8 polegadas QVGA), mas agora adapta a sua imagem ao que é mais moderno, com cores bem diferentes.

Em termos de hardware, o Nokia 6310 tem um SoC Unisoc 6531F e 16 MB RAM e o S30+ como sistema operativo. O armazenamento de base é de 8MB, expansível até 32 GB via cartão microSD. A bateria deste novo telefone é de 1150 mAh, prometendo vários dias de utilização, e a única câmara, traseira, é de 0.3 MP.

O Nokia 6310 traz ainda conetividade Bluetooth, Wi-Fi, GPS, rádio FM e MP3 Player. Claro que presente o icónico e sempre pedido Snake, que tanta diversão garantiu aos utilizadores dos Nokia ao longo dos anos.

Este é mais um clássico que regressa pelas mãos da Nokia, 20 anos depois. Traz de volta um modelo icónico e que foi um marco na marca.

A nova versão adapta-o aos dias de hoje e criou uma proposta que mesmo sendo simplista oferece aos utilizadores o que estes precisam para o dia a dia.

Está assim de volta um clássico que marcou o mercado, com todas as suas caraterísticas. Hoje certamente passará ao lado de outras propostas, mas mostra o que a marca ainda consegue fazer, mesmo nos feature phones.