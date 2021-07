A chegada da versão beta do Windows 11 veio mostrar como este sistema está maduro e estável para ser usado, até no dia a dia. A Microsoft tem feito um excelente trabalho neste sistema, mostrando que o Windows ainda pode ser reinventado.

Algo que a gigante do software tinha prometido era uma passagem simples e rápida da versão dev para a beta. A verdade é que isso não parece estar a acontecer, com muitos problemas a serem reportados pelos utilizadores que tentaram essa mudança.

A semana que passou trouxe um momento chave para o Windows 11 e a Microsoft. Com a chegada da versão beta deste sistema, é dado mais um passo rumo à sua chegada, provavelmente ainda este ano, com todas as novidades que foram já apresentadas e conhecidas.

Algo que mudou no programa Insiders, ainda que de forma temporária, é a possibilidade de passar da versão Dev para a Beta. A Microsoft prometeu um processo muito simples e que seria transparente para o utilizador. Bastaria mudar uma opção e reiniciar o Windows 11.

A verdade, e que pode ser comprovada com as queixas que estão visíveis no Twitter do Windows Insiders, é que o processo está a falhar. Muitos utilizadores relatam que ao tentarem fazer a mudança, a opção não está acessível, apesar de estar presente.

Do que é visto, na maioria dos casos, há uma causa bem identificada para estes problemas. Esta está focada nas especificações do hardware, um dos maiores questões que o Windows 11 tem criado junto dos utilizadores.

Na verdade, esta é uma situação bem conhecida e que foi falada várias vezes desde a chegada do Windows 11. A Microsoft tem especificações bem definidas, mas no caso da versão Dev permite que estas sejam contornadas e até aligeiradas.

O ideal, nestes casos, é fazer a reinstalação total do Windows 11, para poder ter acesso às versões mais estáveis. Esta é a recomendação da Microsoft e mostra que provavelmente, com a chegada da versão estável, os problemas vão surgir, para quem quiser mudar de versão.