Tesla Autopilot: Lua identificada como sendo um “sinal amarelo”

Tem um Tesla? Como sabemos, a área da condução autónoma ainda tem muito para evoluir. O próprio Elon Musk já admitiu a complexidade e os desafios até porque há muitas variáveis envolvidas.

Na semana passada, um utilizador publicou no Twitter algo “estranho” que aconteceu enquanto o seu Tesla seguia em modo de piloto automático. Veja o vídeo.

Jordan Nelson circulava numa estrada da Carolina do Norte, EUA, quando se apercebeu que o seu Tesla abrandou temporariamente a velocidade após confundir a lua com um semáforo na cor amarelo.

A falha foi registada e posteriormente partilhada no Twitter por Nelson. Na publicação Jordan Nelson identificou Elon Musk, mas este não reagiu à informação.

Apesar do sucedido, o carro Tesla manteve posteriormente a velocidade constante, pois o AutoPilot somente trava ou reduz a velocidade se detetar outro veículo ou alguém na sua frente. De referir que desde 2020 que o piloto automático da Tesla passou a conseguir interpretar semáforos e sinais STOP.

Esta “falha” deverá ser corrigida na próxima atualização do sistema com o lançamento do Tesla Vision. Esta atualização deverá ser lançada nos próximos meses.

A empresa apresentou recentemente um lucro recorde próximo de mil milhões. De acordo com dados recentes, o lucro trimestral da empresa do segmento automóvel atingiu pela primeira vez USD 1.100 milhões de dólares (932 milhões de euros). Contas feitas, a Tesla conseguiu agora um lucro 10 vezes o registado no período homólogo. A Tesla tem agora um valor de mercado de cerca de 630 mil milhões de dólares (534 mil milhões de euros), 14 vezes mais do que há apenas dois anos.

