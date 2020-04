Com a próxima grande atualização do Windows 10 prestes a chegar, é hora desta começar a revelar as suas melhorias e os pontos onde a Microsoft apostou. Há várias novidades a caminho, mas as mais esperadas vão ser as que vão otimizar este sistema.

Sendo já acessível para quem a quiser testar, surgem agora os primeiros pormenores e informação. Os dados apontam para que o que se esperava e está claro que a próxima grande atualização do Windows 10 vai torná-lo ainda mais rápido.

Grandes novidades para o Windows 10

A Microsoft já tinha prometido que o Windows ia ficar mais rápido com esta atualização. Fazia parte dos seus planos, ainda que não possa materializar esta novidade numa interface para que possa ser vista.

Na verdade, esta será sentida pelos utilizadores ao terem um sistema mais rápido e fluido. Isto já está a ser notado, de acordo com uma publicação no Reddit, onde um utilizador relatou e mostrou as melhorias.

Sistema da Microsoft está mais rápido

Estas notam-se principalmente ao nível dos consumos de CPU e memória, algo que depois restringe o sistema. A comparação é feita entre a atual versão 1909, que tem um bug, e a futura versão 2004 do Windows 10.

A imagem mostra a mesma situação de utilização, num hardware antigo, com 4GB de RAM e um HDD de 250GB e 720 rpm. Ambos os casos são de instalações recentes e sem qualquer utilização adicional a decorrer. A diferença é imediatamente visível, mesmo neste hardware.

Tudo chega com a atualização para a próxima versão

Tudo aponta para que a razão esteja mesmo na pesquisa do Windows 10 e a indexação que esta faz. Sabe-se que ocupa grande parte dos recursos do sistema, indo ao disco e à memória disponível. A solução já existe e está pronta a ser usada.

Esta é a prova de que a próxima atualização do Windows 10 promete muito para os utilizadores. Estas melhorias vão tornar a proposta da Microsoft ainda mais capaz e com mais recursos, em especial em máquinas mais antigas ou com menos recursos.